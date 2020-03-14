دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن عن عقد مؤتمر WWDC 2020 على شبكة الإنترنت فقط ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل عن خططها لعقد مؤتمر المطورين القادم WWDC 2020 على شبكة الإنترنت فقط، حيث قررت الشركة بث الحدث نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

ينطلق مؤتمر المطوريين العالمي لشركة ابل خلال شهر يونيو المقبل، حيث تعقد ابل الحدث على شبكة الإنترنت، ولقد أوضحت ابل أن الوضع الصحي العالمي هو السبب الرئيسي لقرار الشركة الجديد.

أدى تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء الكثير من المؤتمرات والمعارض السنوية حتى الآن، ولقد تحولت الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى الإعلان عن الإصدارات الجديدة عبر شبكة الإنترنت.

وعلى غرار الكثير من الشركات التي قدمت الإعلانات الجديدة على شبكة الإنترنت، قررت ابل عقد مؤتمر المطوريين أيضاً على شبكة الإنترنت كبديل لإلغاء الفعاليات بشكل كامل، على أن يتم بث الحدث في شهر يونيو، إلا أن الشركة لم تكشف عن موعد محدد حتى الآن.

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ولقد جاء بيان ابل الرسمي عبر فيل شيللر رئيس التسويق في شركة آبل، الذي أكد على خطط الشركة للإعلان عن مزيد من التفاصيل حول المؤتمر خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن ابل خططت سابقاً لعقد مؤتمر المطوريين في سان خوسيه، وكنتيجة لإلغاء الحدث وعقد المؤتمر على شبكة الإنترنت قررت ابل التبرع بمليون دولار لمنظمات سان خوسيه هذا العام.

ومن المتوقع أن تقدم ابل خلال الحدث تفاصيل عن مميزات الإصدارات الجديد من أنظمة التشغيل iOS، و macOS، و tvOS، وأيضاً watchOS، ولقد إستعرضت التسريبات مؤخراً بعض من مميزات iOS 14 الذي يستهدف هذا العام تطوير تطبيق اللياقة البدنية، مع واجهة برمجية جديدة تعرف ب “PencilKit” لدعم إدراك كتابة اليد، مع مميزات جديدة في تطبيق iMessage.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن عن عقد مؤتمر WWDC 2020 على شبكة الإنترنت فقط ظهر على التقنية بلا حدود.