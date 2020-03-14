شاهد.. كاهن يحلق بطائرة خاصة فوق لبنان لـ"حمايتها من كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

لجأ كاهن لبناني، لتأجير طائرة خاصة ليحلق بها فوق بلاده لمباركتها وحمايتها من تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم".

وتداول صحفي يعمل في وكالة فرانس برس، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر خلاله الكاهن الماروني مجدي علاوي، في رحلته بالطائرة نهاية الأسبوع الفائت، متضرعا إلى الله أن يحمي لبنان من الفيروس، ويمن بالشفاء على المصابين به.

وكانت لبنان قد سجلت أمس الخميس، وفاة ثالث حالة بسبب فيروس كورونا، لشخص مصاب بالسرطان كما وصل عدد الإصابات إلى 68 حالة.

وجدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بوقف الرحلات الجوية لغير المقيمين القادمين من بلدان تشهد انتشارا للفيروس، وأغلقت المدارس مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس، خلال الأيام الأخيرة.

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