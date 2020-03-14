شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق منخفض للطيران العراقى شمال بغداد بعد قصف معسكر التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن الطيران العسكرى العراقى يحلق حاليا على مستوى منخفض شمال بغداد، وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن الطيران العسكرى العراقى يحلق فوق مناطق شمال العاصمة وبمستوى منخفض".

وكانت مصادر أمنية، قد أعلنت إن عددا من الصواريخ سقط، صباح اليوم السبت، داخل قاعدة التاجى العسكرية بالعراق، التى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع، وقال ضابط عراقى داخل القاعدة لرويترز، إنه سمع دوى سقوط عشرة صواريخ على الأقل فى القاعدة وإنه يسمع الآن صفارات الإنذار.

و كانت وزارة الخارجيّة العراقية، قد عبرت عن رفضها يوم أمس الجمعة عن رفضها، وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأمريكيّة من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرّات للجيش، والشرطة، والحشد الشعبى، وهى قوات وطنيّة عراقية دافعت عن العراق، ووحدته، وقاتلت ببسالة، وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى دول المنطقة، بل العالم.

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كما أقدمت القوات الأمريكيّة، على قصف مطار مدنى قيد الإنشاء فى كربلاء، وهى مدينة تحظى باحترام وتقديس كبيرين فى وجدان الشعب العراقيّ؛ ممّا تسبَّب باستشهاد عدد من المدنيّين، وإصابة آخرين بجُرُوح، فضلاً عن الأضرار المادّيّة التى خلّفها القصف.

وأكدت وزارة الخارجيّة العراقية، أنّ هذا الخرق يُمثل تأزيماً للأوضاع الأمنيّة فى الوقت الذى تتأكّد الحاجة إلى تحشيد الجُهُود باتجاه مُلاحَقة فلول عصابات داعش الإرهابيّة؛ لبسط الأمن، وتثبيت الاستقرار، كما يتنافى وطبيعة الاتفاق بين العراق والتحالف الدولى الذى يُفترَض أن يقف معنا فى حربنا ضدّ الإرهاب.