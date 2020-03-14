شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا وارتفاع المصابين لـ37 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى ولاية البليدة، وعى لسيدة تبلغ من العمر 51 عاما.

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، أشار بيان وزارة الصحة أيضا عن تسجيل 10 حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، منها 7 حالات بالبليدة كانت على اتصال مع الحالات الأولى، وحالتين بولاية تيزى وزو، وحالة واحدة بالجزائر العاصمة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 37 حالة منها 3 وفيات.

كما أكدت وزارة الصحة تسجيل مغادرة 12 مريضا من الحجر الصحى بعد التأكد من شفائهم.

وقالت الوزارة، إن التحقيق الوبائى ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين، مضيفة أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته الوزارة يبقى سارى المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفى اقصى مستويات التأهب.



بيان الصحة الجزائرية

وفى نفس الإطار، قررت وزارة الداخلية المغربية، منع جميع التجمعات العمومية التى يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، لحين إشعار آخر، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائى المتعلق بخطر تفشى فيروس كورونا المستجد على المستوى الوطنى، وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه تقرر أيضا وحتى إشعار آخر، إلغاء جميع اللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.

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وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 سنة، وصلت إلى مدينة تارودانت يوم الاثنين 2 مارس الجاري، قادمة من فرنسا.

وذكر بيان وزارة الصحة المغربية، أنه "بعدما ظهرت عليها أعراض تنفسية يوم 10 مارس 2020 اتصلت بـ"ألو يقظة"، حيث انتقل طاقم طبى إلى مقر إقامتها، وبعد الاشتباه بإصابتها بالفيروس، تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبرى بمعهد باستور المغرب، الذى أكد الإصابة.

وأفادت الوزارة، أن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة أغادير، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وتقوم مصالح وزارة الصحة، بإجراءات التحرى الوبائى والمراقبة الطبية للمخالطين، وفقا للمعايير المتبعة فى المخطط الوطنى لليقظة والتصدى لكوفيد 19.