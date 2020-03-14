شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التى شفيت إلى سبع حالات.

ووفقا لحساب الصحة الكويتية على تويتر، أكد الصباح، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحا أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 8086 حالة.

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه نزولى فى عدد الحالات الجديدة، وهى أقل بقليل من العدد المسجل أمس الجمعة والبالغ 110 حالات.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى كوريا الجنوبية إلى 7979 حالة، حتى صباح اليوم الجمعة.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أنه تم تأكيد 110 حالات جديدة مصابة، مما رفع عدد الحالات إلى 7979.

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وتم اكتشاف 65 حالة من حالات الإصابة الجديدة فى مدينة دايجو، فيما تم اكتشاف 61 حالة فى إقليم كيونج سانج الشمالي، وسجلت مدينة سيجونج 17 حالة جديدة، وأكدت العاصمة سول 13 حالة جديدة متأثرة بالعدوى الجماعية فى مركز الاتصالات فى سول.

وشكلت نسبة النساء من إجمالى حالات الإصابة 61.9% مقابل 38.1% للرجال.

وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 68 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة فى مدينة سيونج نام صباح اليوم.

ووصل عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس إلى 248647 شخصًا بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ222728 شخصا سلبية، وينتظر 17940 شخصًا آخرين نتائجهم.