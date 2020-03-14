مسؤول يمني للأناضول: الحوثيون يعطلون الخدمات الأساسية بـ"الحزم"

اليمن / الخليج 365

قال مسؤول يمني، السبت، إن مسلحي جماعة الحوثي، قاموا بتعطيل الخدمات الأساسية في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمالي البلاد، التي سيطروا عليها قبل نحو أسبوعين.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان في الجوف، عبد الهادي العصار.

وأوضح العصار أن "مليشيا الحوثي قامت بتعطيل مختلف الخدمات في مدينة الحزم، بما فيها إيقاف الخدمات الصحية بمستشفى الجوف العام بالمدينة، الذي كان يقدم خدماته لنحو نصف مليون شخص".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي حولت كلية التربية في المدينة إلى ثكنات عسكرية، وعطلت العملية التعليمية فيها".

ولفت العصار إلى أنه تمت مواصلة حملات الاختطاف في المدينة من قبل الحوثيين، مع دهم منازل وتوقيف مارة عند النقاط العسكرية التابعة للجماعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به المسؤول اليمني.

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وفي 1مارس/ آذار الجاري، سيطر الحوثيون على مدينة الحزم، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف إلى محافظة مأرب المجاورة (شرق).

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية، التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة، أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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