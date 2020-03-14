العراق.. وفاة جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 10

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت مديرية صحة محافظة واسط جنوبي العراق، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10 في عموم البلاد.

وقالت مديرية صحة واسط (تابعة لوزارة الصحة)، في بيان، إن "حالة الوفاة بالفيروس هي لمريض مسن (لم تذكره عمره) من أهالي ناحية شيخ سعد، تم كشف إصابته إلى جانب زوجته الجمعة، بعد أن عادا مؤخراً من إيران".

وأوضحت أن "الرجل كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي، وهو ما سبب تدهورا في حالته الصحية ووفاته، فيما لا تزال زوجته تحت العناية الطبية رغم أنها تعاني أيضا من عجز القلب".

وعزلت السلطات الأمنية في المحافظة، ناحية "شيخ سعد" مقر إقامة المتوفى للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وقالت شرطة واسط، في بيان، إن "خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في المحافظة قررت غلق ناحية شيخ سعد بعد تسجيل حالة وفاة بالمرض"، مشددة على "منع الدخول إلى الناحية أو الخروج منها".



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وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 في عموم العراق من أصل 102 إصابة، تماثل 24 منها للشفاء حتى الآن، وفق إحصائية السلطات الصحية.



وفي 24 فبراير/شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بكورونا، كما حدثت أول وفاة في 4 مارس/آذار الجاري.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.



كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.



ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.