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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "بويك" تطرح طرازها الفاخر GL8 Avenir حصريا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "بويك" الأمريكية التابعة لجنرال موتورز طرح النسخة التصنيعية المخصصة للبيع من طرازها الفاخر GL8 Avenir ضمن فئات "ميني فان" للبيع بالسوق الصيني.
ونشر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز GL8 Avenir بعد أن كشفت عنه للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات في 2019.
وقال الموقع الأمريكي إنه من المتوقع أن يحقق هذا الطراز الجديد من بويك مبيعات كبيرة، رغم المنافسة التي سيواجهها مع سيارات أخرى من نفس الفئة توجد حاليا بالسوق الصيني مثل طراز مرسيدس V-Class وطراز تويوتا Alphard-based LM.
ويتميز الطراز برحابة من الداخل بعدد من المقاعد يكفي لـ6 ركاب، على عكس النسخة الاختبارية التي طرحت منه للعرض بمعرض شنغهاي العام الماضي، التي كانت مزودة من الداخل بأربعة مقاعد.
ومن المنتظر أن تعلن ماركة "بويك" عن قدرات محرك طراز GL8 Avenir بالتزامن مع طرحه رسميا للبيع بحلول النصف الثاني من عام 2020 الجاري.
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