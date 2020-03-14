أمازون تمنح موظفيها المصابين بفيروس كورونا إجازة مدفوعة الأجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قررت شركة أمازون دعم موظفيها الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، بمنحهم عطلة مدفوعة الأجر طوال فترة حجزهم بالحجر الصحي.



وذلك حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، والذي أفاد بأن الشركة منحت جميع موظفيها المصابين بكورونا عطلة لمدة أسبوعين كاملين تسمح لهم من خلالها بالتعافي من الفيروس، وسيتسمر راتب هؤلاء الموظفين خلال هذه الفترة دون انقطاع.

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ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن نظام العطلة مدفوعة الأجر سيتم تطبيقه أيضا على العاملين بشركة أمازون بدوام جزئي، وموظفيها العاملين في فترات المواسم والأعياد فقط، الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وأعجزهم هذا الظرف القهري عن العمل بشكل منتظم.

كما سيشمل هذا الدعم من جانب الشركة العاملين بقطاع توصيل المنتجات للمنازل، والعاملين بالشركات التابعة لشركة أمازون ممن أصيبوا بالمرض وتم حجزهم بالحجر الصحي بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال موقع "ذا فيرج" إن هذه المبادرة من جانب شركة أمازون تأتي ضمن برنامج الدعم المادي لمساعدة موظفيها ضد فيروس كورونا وكانت قد خصصت له ميزانية تقدر بـ25 مليون دولار.