أبل تزود هاتف آيفون القادم بأحدث نظام تصوير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يبدو أن شركة أبل Apple الأمريكية لديها الكثير من المفاجآت في جعبتها التي ستضمن لها الاستمرار في استثمار النجاح الكبير الذي حققته هواتف "آيفون 11 iPhone 11" وآيفون 11 برو iphone 11 Pro، فيما يخص التطور الواضح في جودة ودقة الكاميرات وأنظمة التصوير الخاصة بتلك الهواتف.



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وحسب موقع engadget.com فإن الجيل الجديد لهواتف آيفون iphone المقدمة من أبل Apple الأمريكية سوف تتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد فائقة التطور سيتم استخدامها للمرة الأولى في أجهزة الهواتف الذكية، حيث ستضمن تلك الكاميرات المتطورة تصويرا فوتوغرافيا أكثر سلاسة وتكبيرا للصور أكثر وضوحا ودقة.

ومن المتوقع أن تلعب شركة Lumentum دورا كبيرا في تزويد هواتف آيفون iphone بتلك الكاميرات ثلاثية الأبعاد المتطورة، حيث سبق للشركة التعاون مع أبل Apple في صناعة أجهزة الاستشعار الأمامية المتطورة المستخدمة في برنامج التعرف على الوجه FaceID، الذي تحتوي عليه الأجيال الأحدث من هواتف آيفونiphone والخاص بشركة أبل Apple.

ومع اعتماد أبل Apple تزويد الجيل القادم لهواتف آيفون iphone بكاميرا شركة Lumentum فإن حاملي هواتف أبل Apple القادمة سوف يتمتعون بمستشعر خلفي متطور للعمق، حيث ستتمكن الكاميرا من معرفة مدى بعد الجسم أو الشخص عن العدسة، وهو ما سينعكس بشكل كبير على جودة ووضوح الصور المُلتقطة، كما سوف يتمكن مستخدمو الهاتف من الاستمتاع باستخدام تقنية الواقع المعزز AR بوضوح أكثر بفضل المستشعرات الجديدة المتطورة.