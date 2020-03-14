مونت بلانك تطلق ساعتها الذكية Summit 2+ الفاخرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مونت بلانك عن توسيع باقة موديلاتها من الساعات الذكية الفاخرة من خلال إطلاق الموديل Summit 2+ الجديد، الذي يمتاز بمودم LTE مع دعم بطاقة eSim والعديد من الوظائف المتطورة.



وقامت شركة مونت بلانك بزيادة قطر الساعة من 42 إلى43.5 ملم، وهو ما أتاح تركيب شاشة AMOLEDقياس 1.28بوصة والمحمية بطبقة زجاج الياقوت بسُمك 2 ملم.

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ويبلغ سُمك الساعة الذكية الجديدة يبلغ 13.7 ملم ويشتمل على تاج واثنين من الأزرار للتحكم في وظائف نظام التشغيل Wear OS.

وتعتمد الساعة الذكية على معالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100، وبفضل توافر بطاقة eSIM فإنه يمكن استعمال الساعة الفاخرة دون الحاجة إلى هاتف ذكي، مع دعم تقنية البلوتوث 4.2 وتقنية اتصالات المجال القريب والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وشبكة WLAN 802.11 b/g/n.

وتزخر ساعة مونت بلانك الجديدة بمستشعر لقياس معدل نبضات القلب ومقياس الضغط الجوي وبوصلة ومقياس الارتفاع ومستشعر التسارع والجيروسكوب ومستشعر الإضاءة المحيطة، كما أنه يمكن استعمال المساعد الرقمي غوغل آسيستنت والملاحة عن طريق خرائط غوغل Maps بفضل توافر ميكروفون وسماعة مدمجة.

وأعلنت شركة مونت بلانك عن طرح الساعة الذكية Summit 2+ الجديدة في الأسواق العالمية منتصف أبريل (نيسان) المقبل بسعر يبلغ 1170 يورو.