3 % نمو نزلاء المنشآت الفندقية بالشارقة إلى 1.8 مليون خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة بنسبة 3% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018. وذلك حسبما أفادت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة». وتفيد الإحصائيات بوصول عدد النزلاء إلى ما يقارب 1.8 مليون نزيل بمعدل إشغال 66%، في حين تصدر السياح من روسيا الاتحادية قائمة نزلاء الفنادق، تبعتها الدول الخليجية مثل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية إضافة إلى الهند.

تدفقات سياحية متواصلة.

أوضح خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، أنّ الإمارة شهدت خلال العام الماضي إقبالاً من قبل السياح والزوار وتدفقات سياحية متواصلة على مدار العام، نظراً لما تم إنجازه على صعيد الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية المتنوعة في الإمارة، الأمر الذي ساهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياح ورفع نسب الإشغال الفندقي فيها، وذلك في ظل رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء حضور قوي على الخريطة السياحية العالمية.

ولفت المدفع إلى أن إمارة الشارقة احتضنت ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية مع نهاية العام الماضي، بما يشمل 9 فنادق من فئة 5 نجوم بإجمالي 1331غرفة؛ و21 فندقاً من فئة 4 نجوم بإجمالي 2733غرفة؛ و31 فندقاً بمستوى 1-3 نجوم و40 منشأة للشقق الفندقية بإجمالي 2485 شقة.

وتم في العام الماضي افتتاح 6 فنادق جديدة من فئة 4 و5 نجوم، كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن أكثر من 7 مشاريع فندقية جديدة خلال العام الجاري، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع السياحي المزدهر في الشارقة وتنامي مكانتها كوجهة مميزة للأعمال والعائلات ومحبي الثقافة والترفيه.

ويعد القطاع السياحي في إمارة الشارقة داعماً أساسياً للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي لما له من أثر مباشر في خلق فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل. ويسهم القطاع السياحي في إمارة الشارقة بأكثر من 9 مليارات درهم إماراتي من إجمالي الناتج المحلي البالغ 102.5 مليار درهم إماراتي، أي ما نسبته 8.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهذا بناءً على ما ورد في إحصائيات سابقة لعام 2015.

وبفضل هذه الجهود، تمكنت الهيئة من الدخول إلى أسواق دولية جديدة وهي دول شمال أوروبا، حيث شاركت في معرض «ماتكا للسياحة والسفر»، ونظمت جولة ترويجية لأول مرة في أوروبا الوسطى، والتي استهدفت 3 أسواق رئيسية، شملت كلاً من بودابست ووارسو وبراغ، لدعم «رؤية الشارقة السياحية» لزيادة التدفقات السياحية، بهدف الوصول إلى أكثر من 10 ملايين سائح بحلول العام 2021.

وعلى صعيد الأنشطة السياحية والترفيهية، نظمت الهيئة مهرجان أضواء الشارقة 2019، الذي استقطب ما يقارب 1.2 مليون زائر، وشكل تجربة استثنائية عكست مكانة الشارقة كمركز مهم للتنوع الثقافي ووجهة سياحية عالمية المستوى، وسلط الضوء على التنوع الثقافي والتراث الغني والمعالم المميزة التي تتمتع بها إمارة الشارقة. كما نظمت الهيئة بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «فورمولا 1» وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، والتي جمعت أكثر من 70 متسابقاً من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم أمام محبي التشويق والترفيه اللامحدود.