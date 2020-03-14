طقس الخليج .. انخفاض درجات الحرارة والكويت 21 درجة مئوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طقس الخليج .. صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على المناطق الغربية والجزر الامارات 29 درجة مئوية توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على المناطق الغربية والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. Advertisements السعودية 29 درجة مئوية تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كذلك على مرتفعات عسير والباجة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة. الكويت 21 درجة مئوية سيكون الطقس نهاراً غائماًٍ جزئياً مع احتمال لهطول زخات رعدية من الأمطار وتكون درجة الحرارة العظمى 21°م وهي أقل بـ5°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً مع تساقط زخات رعدية من المطر وتكون درجة الحرارة الصغرى 14°م وهي أقل بـ3°م من ليلة أمس.

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