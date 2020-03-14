الدفاع التركية: تحييد 11 إرهابيًا من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365 تمكنت القوات المسلحة التركية من تحييد 11 إرهابيًا خلال عمليات مدعومة بغطاء جوي ضد منظمة "بي كا كا" شمالي العراق. جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، السبت، عبر حسابها في موقع "تويتر". وأشارت الوزارة إلى أن القوات المشاركة في العمليات رصدت تحركات الإرهابيين في منطقة "متينا". Advertisements وقالت إن 11 إرهابيًا جرى تحييدهم خلال العمليات التي تجري في المنطقة بغطاء جوي. وتعهدت الوزارة بتدمير جميع أوكار منظمة "بي كا كا" الانفصالية. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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