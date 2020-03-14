الرياض/الخليج 365
قررت السلطات السعودية السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد، 15 الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: إن قرار تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية (إلا في الحالات الاستثنائية)، وفقًا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأضاف المصدر أن "التعليق يبدأ اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد (بتوقيت الرياض)".
وأردف: "تقرر بناء على ذلك، منح إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو في المنزل".
وأوضح المصدر أنه "سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للاجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب بالعودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع".
وسجلت السعودية الجمعة، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 86.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "جائحة كورونا" تعزل السعودية "جويا" عن العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.