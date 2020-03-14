الإمارات تدعو كبار السن إلى التزام منازلهم

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أبوظبي: حثت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" كبار السن من المواطنين والمقيمين على إلتزام منازلهم وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة حرصًا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية والنصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لكل فئات المجتمع.
كما دعت الوزارة أبناء كبار السن من المواطنين والمقيمين وأسرهم إلى أخذ جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين بصورة مستمرة وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصًا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم جميعًا بمن فيهم كبار السن من المواطنين والمقيمين تواصل جهودها في هذا الشأن صونا للصحة العامة وفق نظام قوي للتقصي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية، ما يسهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة الجميع والسيطرة على الأمراض وفقا للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
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