أمطار ورياح قوية في مختلف مناطق الأردن.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

شهدت محافظة الطفيلة جنوب الأردن تساقطا شديداً للأمطار رافه رياح قوية، الخميس.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الرابعة على مقياس طقس العرب يؤثر على المملكة مساء الخميس ويومي الجمعة والسبت، عاصفة مترافقة مع هبات رياح شديدة وعواصف رملية وأمطار رعدية غزيرة.. وبحر مضطرب في خليج العقبة.

ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع محافظة عجلون

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مقدم من ميكروسوفت

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وليلة الخميس/الجُمعة | يبدأ تأثر المملكة تدريجياً بمُنخفض جوي عميق ( من الدرجة الرابعة على مقياس طقس العرب) حيثُ تعبُر البلاد خاصة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر جبهة هوائية باردة عالية الفعالية مرافقة للمنخفض الجوي العميق، والتأثيرات تكون على شكل:

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1) رياح جنوبية شرقية تترافق مع هبّات شديدة تُقارب سرعتها 120 كم/ساعة، تكون مثيرة للغبار الكثيف والعواصف الرملية.

2) تشكل لسحب رعدية، تُصبح قوية ومنتظمة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر، وتترافق بهُطول أمطار رعدية غزيرة وبرد في أجزاء مُختلفة من المملكة مع تنبيه من تشكل السيول.

- أمطار غزيرة ورياح في العقبة:

عدسة رؤيا ترصد الأجواء في عمان.. مع بدء تأثير المنخفض الجوي على العاصمة: