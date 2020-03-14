الأردن يعلن تعليق رحلات الطيران مع مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ستتوقف الرحلات اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، قوله إنه تم الاتفاق بين الحكومتين الأردنية والمصرية على تعليق رحلات الطيران بين البلدين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وذكر أن هذه الخطوة "تأتي بعد التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدان للحد من فرص انتقال فيروس كورونا".

وأوضح أنه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغدا السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنها ستتوقف اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

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وتقول القاهرة ومنظمة الصحة العالمية إن هناك 80 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في مصر، مشيرة إلى شفاء 27 منها.

وشهدت مصر حالتي وفاة جراء الفيروس، تعود الأولى إلى سائح ألماني كان يزور البلاد، فيما تعود الثانية إلى سيدة مصرية.