موريتانيا تقرر وقف الرحلات السياحية بسبب "فيروس كورونا" المستجد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، وقف جميع الرحلات السياحية الوافدة للبلد.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن القرار يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى إطار الوقاية من وباء كورونا "كوفيد 19".

وأضافت أن أولى الطائرات التي ستعيد السياح إلى بلدانهم ستصل غدا السبت؛ فيما سيتم إجلاء المجموعة المتبقية وفقا لجدول زمني عبر مطار نواكشوط أم التونسي الدولي.

ويبدي الموريتانيون مخاوفهم من وصول الفيروس إلى بلادهم بعد وصوله لجميع دول الجوار.

كما أعلنت قناة العربية الإخبارية، فى خبر عاجل، بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا.

فيما أثار إعلان منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميا، الرعب في قلوب زعماء العالم، وظهر ذلك فى تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في مؤتمرات صحفية اعترفوا فيها بخطورة الأمر.

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وصرح كل منهم بتصريحات أثارت الخوف والقلق في صدور شعوبهم، الفيديو التالى يرصد تلك التصريحات..

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.

وبموجب حالة الطوارئ الوطنية، يمكن لترامب أن يحصل على مزيد من المساعدات الفيدرالية لمحاربة الفيروس القاتل.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة،: "أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهي كلمة ليست سهلة، وسأعمل على العديد من الولايات من بينها نيويورك للتصدي للفيروس.. خطة الطوارئ تتيح مساعدات بـ 50 مليار دولار لمكافحة كورونا"، موضحًا أن الطوارئ التي أعلن عنها ستمنح وزير الصحة تطبيق قوانين.