عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بكاميرا ثلاثية الأبعاد.. أبل تعلن عن آيفون الجديد

السبت 14 مارس 2020

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يبدو أن شركة أبل Apple الأمريكية لديها الكثير من المفاجآت في جعبتها التي ستضمن لها الاستمرار في استثمار النجاح الكبير الذي حققته هواتف "آيفون 11 iPhone 11" وآيفون 11 برو iphone 11 Pro، فيما يخص التطور الواضح في جودة ودقة الكاميرات وأنظمة التصوير الخاصة بتلك الهواتف.

وحسب موقع engadget.com فإن الجيل الجديد لهواتف آيفون iphone المقدمة من أبل Apple الأمريكية سوف تتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد فائقة التطور سيتم استخدامها للمرة الأولى في أجهزة الهواتف الذكية، حيث ستضمن تلك الكاميرات المتطورة تصويرا فوتوغرافيا أكثر سلاسة وتكبيرا للصور أكثر وضوحا ودقة.