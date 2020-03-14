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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجراءات تويتر لمواجهة كورونا
السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ألزمت شركة تويتر جميع موظفيها بالعمل من المنزل، وذلك بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية مساء أمس الأربعاء أنّها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ "جائحة"، لكّنها أكّدت أنّ هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن "السيطرة عليه".
وحسب وكالة بلوملبرج للأنباء، الخميس، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم.
وتمتلك الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو أكثر من 35 مقرا حول العالم.
كما ألزمت شركة تويتر بالفعل موظفيها في هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل بشكل إلزامي عن بُعد، حيث يرجع هذا القرار جزئيا إلى القيود الحكومية.
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