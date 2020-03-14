رسميًا.. جوجل بلاي يطلق ميزة الوضع الداكن لجميع مستخدمي "اندرويد"

كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة جوجل الأمريكية رسميا، عن توافر ميزة الوضع الداكن في متجر "جوجل بلاي"، لجميع مستخدمي "اندرويد".
وكانت الشركة الأمريكية أطلقت ميزة الوضع الداكن لمستخدمي " أندرويد 10"، منذ شهر أغسطس الماضي.
ونشرت "جوجل" تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "أصبح الوضع الداكن في جوجل بلاي الآن متاحًا على أي جهاز أندرويد، غير من الإعدادات في بلاي ستور".
وبإمكان المستخدمين التحويل إلى الوضع الداكن بالتوجه إلى الإعدادات، ثم "Theme"، والاختيار من بين ثلاثة خيارات: الفاتح، أو الداكن، أو تحديدها حسب الطاقة.
جدير بالذكر أن ميزة الوضع الداكن مصممة لتقليل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة، غير أنك تستطيع إلغاءها من الإعدادات إذا لم تعجبك.
وتعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.
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