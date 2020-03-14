شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالمستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات الثنائية مع الكونغو، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

والتقى البرهان، في الخرطوم اليوم الجمعة، مع وفد عالي المستوى من جمهورية الكونغو برئاسة ميري نوتمبا وزيرة الخارجية، في حضور وزير الدولة بالخارجية السودانية السفير عمر قمر الدين.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون الثنائي وخاصة الاقتصادية، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الوفد لرئيس مجلس السيادة، عن استنكار وادانة حكومة وشعب الكونغو لمحاولة استهداف رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.