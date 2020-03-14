شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالمستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات الثنائية مع الكونغو، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
والتقى البرهان، في الخرطوم اليوم الجمعة، مع وفد عالي المستوى من جمهورية الكونغو برئاسة ميري نوتمبا وزيرة الخارجية، في حضور وزير الدولة بالخارجية السودانية السفير عمر قمر الدين.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون الثنائي وخاصة الاقتصادية، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعبر الوفد لرئيس مجلس السيادة، عن استنكار وادانة حكومة وشعب الكونغو لمحاولة استهداف رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.
قال وزير الصحة السودانى، الدكتور أكرم التوم، إن الجيش حدد أماكن إيواء المواطنين العائدين من خارج البلاد، مضيفا أنه تم إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة جميع الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر.
وأضاف وزير الصحة السودانى فى مؤتمر صحفى حول فيروس كورونا: "أقفلنا بعض المعابر، وأوقفنا السفر إلى عدد من الدول، ونعمل على توسيع جاهزيتنا لمواجهة كورونا".
وكان السودان قد أعلن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس.
وأعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها للخرطوم اعتبارا من امس الجمعة- وحتى إشعار آخر ، نظرا لقرار هيئة الطيران المدنى السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان.
وأهابت شركة مصر للطيران في بيان عملاءها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة.
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