شكرا لقرائتكم خبر عن طفل إماراتي.. طيار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي أمنية الطفل الإماراتي محمد سالم الكعبي بأن يصبح ضابطاً طياراً بالتنسيق مع مؤسسة تحقيق أمنية.

والتقى العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي الطفل مع أسرته، مؤكداً اهتمام الشرطة بتنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق أمنيات وأحلام فئة من أفراد المجتمع وترجمتها إلى حقيقة، وتعزيز السعادة والإيجابية والأمان.

واستلم الطفل زي ضابط طيار ثم قام بجولة في أقسام الإدارة واستمع إلى شرح عن آلية عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي وقام بجولة في مروحية تابعة لشرطة أبوظبي.

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