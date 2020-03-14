شكرا لقرائتكم خبر عن «الديكاميرون».. 100 قصة تنتصر على رعب الطاعون بإيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يمتلك البشر نزوعاً فطرياً للتشبث بالحياة، ومقاومة الموت، وهم يبذلون أقصى ما يستطيعون ليكونوا في مأمن من كافة أشكال المصائب، والصدمات، والمفاجآت التي تواجههم، وخاصة الحروب والكوارث الطبيعية، وأيضاً مفاجآت الأمراض والأوبئة والجائحات، كما هي حالنا اليوم مع مفاجأة فيروس «كورونا» الذي يجتاح العالم، خاصة في ظل عدم التوصل حتى اللحظة إلى دواء شافٍ من هذا المرض.

هي إذاً، لحظات حرجة يعيشها العالم اليوم؛ لكنه لم يفقد الأمل بتجاوزها والتغلب على صعوباتها، وبهذه المناسبة، فلا بد هنا، من استدعاء التاريخ، بما فيه من شواهد على قوة الإنسان، إزاء مثل هذه الأوبئة الخطرة. نتذكر هنا، طاعون جستنيان عام 541 الذي قضى على ما بين ثلث إلى نصف سكان الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وسارع في انهيارها، وهي فترة وصفها المؤرخون بالحالكة في تاريخ البشرية منتصف القرن السادس الميلادي، وأرجعها علماء الآثار إلى الضباب البركاني الذي حملته الرياح وغطى الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. بالطبع تبع ذلك سلسلة من الكوارث والأمراض التي لم تنفك تفاجئ البشر، وربما يكون العصر الذي نعيشه اليوم هو الأشد قسوة وقتامة.

هستيريا الحياة

وها نحن اليوم في مواجهة مع فيروس «كورونا»، الذي يثير الذعر في العالم، نقف على عتبة موازية من ذلك الألم الذي لا بد من مقاومته، وهو الخيار الوحيد المتاح أمام الإنسان؛ ذلك أن ما يقابله من خيارات، أقلها قسوة هو الموت والتلاشي والفناء. هكذا عبر المثقفون والكتّاب والفنانون من حول العالم عن هذه الكوارث والأوبئة، وهكذا رصدوا ما جال في ثناياها من قصص واقعية، هربت من الموت، والتجأت إلى الحياة، وإذا كان الفرار من الموت، هو في حقيقة الأمر نزوع إنساني وفطري، يقابله تشبثه بالحياة، فإنه في كثير من القصص والروايات يبدو مطابقاً لهذه الفكرة، ومجسداً لحقيقة الشعور الإنساني، فها هو جيوفاني بوكاشيو الإيطالي صاحب رواية «ديكاميرون» يرصد هذه الحالات بالاستناد إلى حادثة الطاعون الشهيرة التي ضربت فلورنسا في القرن الرابع عشر، متسللاً إلى وعي ووجدان البشر الذين نزل عليهم وباء الطاعون كالصاعقة، فأصابتهم هستيريا الحياة بين رقص وتسلية وغناء خارج عن المألوف.

في ثنايا رواية الديكاميرون، نقف عند ربيع 1348، حين يصل الموت الأسود إلى شواطئ إيطاليا، فيطلق الموت هياجه في كافة الأرجاء، ويصيب أنحاء أوروبا كلها بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المسجل. وبعد مرور ثلاث سنوات يقع ما بين 25 إلى 50 %من سكان أوروبا ضحية لهذا الموت.

طاعون يصيب الناس على شكل تورمات جسدية، تسبقها فيروسات تهاجم الجهاز التنفسي والرئوي للضحايا، من دون أن يفهم سبب الوباء، فيسبب رعباً وحيرة وتدميراً يطال النساء والأطفال والشيوخ.

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في الرواية، تبدو التفاصيل منتقاة بعناية، راصدة لنتائج الوباء الغامض وتأثيراتها على الناس، ثمة فوضى وجهل وحيرة في التعامل مع هذا الموت المدمر، وثمة أوهام وأفكار وخوف يستحوذ على الأحياء، ثمة ردود أفعال متباينة؛ جرّاء هذه الكارثة، ثمة فريق يهرب إلى الطيش والإسراف في الأكل والشراب ونداء الغرائز، وهؤلاء أغلقوا عليهم منازلهم، ولم يسمحوا بأي أخبار أو مناقشات حول الموت والمرض، وثمة فريق آخر معتدل في كل شيء، ويعتقد أن الاعتدال من شأنه أن يحفظهم من الوباء.

الطرفان يعتقد كل واحد منهما أنه يقاوم الطاعون، وهناك فريق ثالث يختار مساراً للحياة في منتصف الطريق بين الاثنين. في «ديكاميرون» مئة قصة، وحكاية، يرويها شباب وشابات في مقتبل العمر خلال عشرة أيام، سبعة من النساء و3 رجال، يلتقون في كنيسة سانتا ماريا الجديدة، هرباً من وباء الطاعون فيقررون العيش في قصر فخم في الريف على مقربة من المدينة، ويتناسون الموت المحدق بهم عبر سرد الحكايات طوال هذه المدة؛ حيث ينتصرون رمزياً على الطاعون.

وصف صاحب «ديكاميرون» بالمؤلف العبقري والمؤلف غير التقليدي، وامتد تأثير كتاباته خارج إيطاليا إلى وقتنا الحاضر؛ ذلك أن روايته ذكرت بالقيم الغائبة، وانتقدت الممارسات اللاأخلاقية، وهي قريبة الشبه ب«ألف ليلة وليلة» في حكاياتها وشخصياتها وطريقة سردها وما تزال إلى اليوم تلهم الكتّاب والفنانين فقد عرضت على المسرح والتلفزيون وترجمت إلى لغات عدة، وقام المخرج بازوليني بإخراج الديكاميرون في فيلم سينمائي حقق نجاحاً هائلاً عام 1971 من خلال ثلاثية سينمائية شهيرة، أطلق عليها «ثلاثية الحياة».

كارثة الحرب العالمية

«سارقة الكتب» لماركوس زوساك من الروايات الشهيرة التي تنتصر للوجود الإنساني في ظل سطوة الموت وكارثة الحرب، زمانها يعود إلى هتلر وحكمه النازي، هي أيضاً قصة الهروب من الموت؛ من خلال التشبث بالحياة، بطلتها طفلة، تعيش رعباً خلفته حرب دامية أودت بحياة ملايين البشر، هي قصة ليزيل ممينجز سارقة الكتب، طفلة العاشرة، التي تتبناها عائلة فتذكر تفاصيل معظم الأحداث التي وقعت في فترة الحرب النازية من خلال كتابتها لسيرتها الذاتية، تعيش في كنف هانز هوبرمان وزوجته روزا بعد موت أخيها في محطة القطار، وتحكي تفاصيل حياتها مع أسرتها المتبناه خلال أربعة أعوام، وتضيء من خلالها على أحداث ومواقف، كأنها رواية الحب في زمن الحرب، الحرب بدمويتها وعبثها، وما تخلفه من شعور قاسٍ يطال الأحاسيس، ويعج بالكوابيس.

تضع الرواية القارئ على أعتاب مواجهة شرسة بين نقيضين وعالمين متباعدين، الحياة في مقابل الموت هي الفلسفة التي يقوم عليها بناء «سارقة الكتب» التي اختار مؤلفها أن يكون الموت خلفية للأحداث، وفي هذا امتحان عسير للشخصية الإنسانية، على مشارف هلاك مدمر، وتظهر قوة الراوية في إصرارها على التشبث بقيم الحب ومواصلة الحياة، بجرعة من التفاؤل والأمل؛ من خلال سرقة الكتب وقراءتها لمن تحبهم للفرار من جحيم القصف النازي، هي رواية التعاطف الإنساني.