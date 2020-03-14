جوجل تعلن إصابة ثاني موظفيها بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بمقرها في بانغالور بالهند.

ووفق ما ذكر موقع "cnbc"، تم نقل الموظف إلى الحجر الصحي، طلبت الشركة الأمريكية من موظفيها العمل من المنزل.

وقال مدير قسم الهندسة ومدير مقر بنغالور لشركة جوجل، أناند رانجاراجان: "يؤسفنا أن نبلغكم أن لدينا حالة مؤكدة بإصابة فيروس كورونا".

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وأضاف: "أصيب الموظف بالفيروس بعد السفر إلى الخارج، يوم الاثنين 9 مارس، ولم يظهر أي أعراض واجتاز فحص درجة الحرارة، وبعد ساعات قليلة شعر الموظف بتوعك وقرر العودة إلى المنزل، وتم فحصه في وقت لاحق في مستشفى حكومي، ووضع في الحجر الصحي الحكومي، مؤكدين إصابته بكورونا".

وطلب رانجاراجان من جميع الموظفين العمل من المنزل بينما يقومون بإجراء المزيد من التعقيم.

جدير بالذكر إن تلك هي الحالة الثانية التي يصاب فيها موظف جوجل بكورونا، حيث في نهاية فبراير الماضي، أعلنت جوجل إصابة أحد موظفي مقرها في زيوريخ بالمرض.