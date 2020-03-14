دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 5 تطبيقات للهواتف الذكية للتوعية بفيروس كورونا

مع تفشي فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي، تزايدت المخاوف بين البشر في مختلف بقاع الأرض من الإصابة من هذا الوباء؛ الذي أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين تأثراً به.

ومع التطور التكنولوجي الهائل أصبحت هناك عدد من وسائل التوعية؛ للحفاظ على صحة البشر وحمايتهم من خلال مصادر موثوقة للمعلومات الصحية، لعل التطبيقات على الهواتف الذكية أبرز هذه الوسائل، لذلك إليك عزيزي القارئ 5 تطبيقات تقدم معلومات عن فيروس كورونا وغيره من الأوبئة:

مشاهير في الحجر الصحي بسبب كورونا: بعضهم أصيب بالفعل بالفيروس القاتل alqiyady 1 مشاهير في الحجر الصحي بسبب كورونا: بعضهم أصيب بالفعل بالفيروس القاتل

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هذه التطبيق تم توفيره من قبل هذه المراكز على مختلف المنصات، يعمل على تزويد المستخدمين بأحدث الأخبار والمعلومات الصحية بشكل مستمر، كذلك مشاركة المقالات الأكثر إثارة للاهتمام على الفور مع الأصدقاء والعائلة.

هو النظام الأساسي التفاعلي الجديد للمنظمة وشركائها الرئيسين؛ لتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. ونقل المعلومة لشريحة كبيرة من المستخدمين لحظة بلحظة.

هذا التطبيق للمسافرين بشكل خاص، فهو يساعد على التخطيط للسفر الدولي الآمن والصحي؛ لكونه يقدم توصيات موثوقة من مراكز السيطرة على الأمراض. كما أنه يقدم المعلومات اللازمة أثناء السفر بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مجهز بأرقام هواتف وخدمات الطوارئ للوجهة التي تريد الذهاب إليها.

أول متوف بفيروس كورونا في لبنان: كيف وصفت ابنته الوفاة؟ alqiyady 1 أول متوف بفيروس كورونا في لبنان: كيف وصفت ابنته الوفاة؟

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هذا التطبيق خاص بنشاط الإنفلونزا، فهو يقدم معلومات محدثة وكيفية المساعدة في تخفيف بعض الأعراض التي يسببها هذا الفيروس، كذلك الفرق بينه وبين البرد.

هذا التطبيق يعمل على التحقق من احتمالات الإصابة بالمرض بسهولة، من خلال عملية المسح الذي يجريها للسماء بحثاً عن مؤشرات الطقس السيئ، كذلك مسح الشبكات الاجتماعية بحثاً عن مؤشرات الأمراض.المزيد:

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