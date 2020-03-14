شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اصابات جديدة بفيروس كورونا فى واسط وكردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدائرة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، - إنه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في المحافظة"، مضيفة أن "المصابين عائدين من إيران".

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال الوزارة في بيان إن "عدد مواطني الإقليم الذين تم وضعهم في الحجر الصحي بلغ 842 شخصاً"، مبينة انه "تم توزيعهم على 30 مركزاً للحجر".

وأضافت أنه "خلال 24 ساعة الماضية تم فحص 251 حالة، منهم 184 في اربيل و67 في السليمانية، واظهرت النتائج ان بينهم 9 حالات حاملين للفيروس، وهم 1 في اربيل و8 في السليمانية".

ولفتت إلى أنه "تم تسجيل حالةً جديدة لمواطن مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 48 عام من ناحية طويلة التابعة لمحافظة ل‍حلبجة كان في الحجر الصحي بعد عودة من إيران".

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