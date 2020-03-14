تونس.. تعقيم جامع الزيتونة لمنع انتشار كورونا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365



أشرفت رئيسة بلدية العاصمة التونسية سعاد عبد الرحيم، الجمعة، على عمليات تعقيم "جامع الزيتونة" من قبل فرق "حفظ الصحة" التابعة للبلدية.

وفي تصريحات إعلامية، قالت عبد الرحيم، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي من شأنها منع استفحال وباء كورونا في البلاد عبر تعقيم وتطهير كل الفضاءات العامة.

وأضافت أن "هناك سرعة انتشار كبيرة للفيروس المستجد وخاصة على المسطحات والأرضيات، وهو ما دفع إلى التعجيل بتعقيم أهم الفضاءات (الأماكن) التي قد تكون نقطة التقاء لعدد كبير من المواطنين".

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ودعت رئيسة البلدية إلى ضرورة العزل الذاتي لكل مواطن يشك في إمكانية إصابته بالفيروس.



ووفق عبد الرحيم، اتخذت البلدية أيضا قرار منع الشيشة في المقاهي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 16 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.



ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

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