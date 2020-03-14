كورونا.. 3 إصابات جديدة بتونس ترفع الحصيلة لـ16

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 16.
وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قال شكري حمودة، المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة: "سجلنا اليوم 3 حالات (إصابة) جديدة بكورونا، في كل من محافظة بنزرت (شمال) وتونس العاصمة ومحافظة أريانة المجاورة للعاصمة".
وأضاف حمودة: "قمنا اليوم بـتحاليل لـ43 حالة، وتبيّن أن هناك 3 حالات مصابة، بينها واحدة لتونسي قادم من مصر، واثنين أصيبا بالعدوى في تونس".
والخميس، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
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