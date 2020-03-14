«كورونا» يحاصر أوروبا.. والصين تعتمد «فالفير» علاجاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت السلطات الصينية رسمياً على اعتماد الدواء المضاد للفيروسات «فالفير» علاجاً لفيروس كورونا التاجي. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج استعداد بلاده لتشارك بخبراتها ومساعدة الدول التي يتفشى فيها الفيروس، في حين أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت «البؤرة» الجديدة للوباء، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض. وأعلنت إسبانيا والبرتغال حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي حاله الطوارئ وتخصيص 50 مليار دولار لمواجهه تبعات «كورونا»، في حين أعلنت ولاية لويزيانا تأجيل الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة، وأكدت بريطانيا تأجيل انتخابات محلية لوقت سيحدد لاحقاً. كما اتخذت دول أوروبية عديدة قيوداً على التجمعات وأغلقت المدارس والجامعات. وأكدت أستراليا إصابة وزير داخليتها بيتر داتون وإيداعه المستشفى. وأعلنت كندا إصابة زوجة رئيس الحكومة جاستن ترودو.

وقال رئيس الوزراء الروماني المكلف لودوفيك أوربان إنه وجميع أعضاء حكومته سيخضعون للحجر الصحي الذاتي، بعد لقائهم نائباً برلمانياً ثبت لاحقاً أنه مصاب بالفيروس. ونفى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأنباء التي راجت حول إصابته، وطلب إرجاء تظاهرات مؤيدة له كانت مرتقبة الأحد، بسبب تفشي الفيروس.