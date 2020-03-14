أمريكا تنتقم لـ «التاجي» وتقصف «حزب الله» العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

شنّت القوات الأمريكية، ليل الخميس الجمعة، سلسلة غارات جوّية على مواقع تابعة لميليشيات «حزب الله» العراقي الموالي لإيران، غداة مقتل أمريكيَّين، وبريطاني، في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد، فيما أعلن الجيش العراقي أن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل خمسة جنود، ومدني، وإصابة عدد آخر بجروح، في وقت دانت الرئاسة، والحكومة العراقيتان، الضربات الأمريكية باعتبارها انتهاكاً لسيادة البلاد، واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرين الأمريكي، والبريطاني، احتجاجاً على هذه الضربات، وبينما حذرت إيران إدارة ترامب من القيام ب«أفعال خطيرة» أشادت لندن بالرد الأمريكي، معتبرة أنه متكافئ.

وأعلن «البنتاجون» في بيان أنّ «هذه الضربات كانت دفاعية، وتمثّل رداً مباشر،اً ومتناسباً مع التهديد الذي تشكّله المجموعات المسلحة الموالية لإيران التي تستمر في مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف» الدولي لمكافحة الإرهابيين. واستهدفت هذه الضربات خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لكتائب «حزب الله» التي تُعدّ واحدة من المجموعات الموالية لإيران في العراق. وكان مسؤول أمريكي نفى أن تكون «عملية للتحالف الدولي»، قائلاً إنّها «عملية أمريكية بالتحديد». ولكنّه أشار إلى أنّه «ليس واضحاً ما إذا كانت القيادة الأمريكية أبلغت المسؤولين العراقيين بالضربات مسبقاً».

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وفي بغداد، قال مسؤولون أمنيّون إنّ خمس غارات على الأقل، «بخمسة صواريخ من العيار الثقيل»، استهدفت مواقع لكتائب «حزب الله» في منطقة جرف الصخر، ضمن محافظة بابل. وأشار المسؤولون إلى أنّ القوات الأمنية العراقية دخلت فور ذلك في حال تأهب. وأعلن الجيش العراقي أن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل خمسة جنود، ومدني. وقال الجيش في بيان إن بين القتلى ثلاثة جنود، واثنان من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفاً أن 18 مقاتلاً عراقياً أصيبوا بجروح، إصابات بعضهم خطيرة. والمدني طاه يعمل في مطار قرب كربلاء لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح. وأكد المسؤول الإعلامي في المطار غزوان العيساوي، وفاة الطاهي، مضيفاً أن المطار تعرض لأضرار مادية. وقال العيساوي إن «خمسة صواريخ سقطت على المبنى الإداري في المطار نجمت عنها أضرار مادية، وتدمير 18 سيارة».

واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفيري الولايات المتحدة، وبريطانيا. وقال متحدث باسم الخارجية إن العراق سيقدم شكوى إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ضد الضربات الجوية الأمريكية. واستنكر الرئيس العراقي برهم صالح الضربات الأمريكية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية، كما سارعت الحكومة العراقية إلى إدانة الهجوم الصاروخي. وقال الجيش العراقي إن الهجوم الأمريكي انتهاك لسيادة العراق من شأنه أن يؤدي إلى «التصعيد وتدهور الحالة الأمنية في البلاد ويعرّض الجميع للمزيد من المخاطر والتهديدات».

وفي إطار ردود الفعل، اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الجمعة، أن الضربات الأمريكية كانت رداً «متكافئاً» على مقتل أمريكيَّين، وبريطانية، في هجوم صاروخي. وقال راب في بيان إن «الردّ على الهجوم الجبان ضد قوات التحالف في العراق كان سريعاً، وحاسماً، ومتكافئاً». وأوضحت وزارة الدفاع أن المجنّدة البريطانية التي قتلت هي، برودي جيلون، وتحمل رتبة عريف، وتبلغ من العمر 26 عاماً.

من جانبها، حذّرت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قيامه بأفعال «خطيرة»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن «الولايات المتحدة لا يمكنها أن توجه أصابع الاتهام لآخرين... بشأن عواقب وجودها غير الشرعي في العراق ورد فعل الدولة على اغتيال وقتل قادة عراقيين ومقاتلين». وأضاف «بدلاً من القيام بأفعال خطيرة، وإطلاق اتهامات لا أساس لها، ينبغي على ترامب إعادة النظر في وجود وسلوك قواته في المنطقة».