20 قتيلاً وتعطيل لـ«الحياة» في اليوم الثاني لعاصفة «التنين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قدر مجلس الوزراء المصري، أمس الجمعة، عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء حالة سوء الأحوال الجوية ، فيما عرف بعاصفة التنين الممطر، بنحو 20 مصرياً، في حين قالت مصادر طبية إن امرأتين وثلاثة أطفال لقوا مصرعهم ليلة أمس الأول الخميس، إثر انهيار عقار كانوا يقيمون فيه، بمنطقة الزرايب التابعة لمدينة 15 مايو في القاهرة.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حكومته خرجت من هذه التجربة بضرورة تدعيم بعض البنى التحتية في البلاد وفقاً للمقتضيات، مهيباً بالمصريين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، من أجل منح الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلنت السلطات أمس ، إغلاق أربعة طرق صحراوية، بسبب استمرار حالة الطقس السيئ، ونشاط الأتربة والرياح الشديدة والأمطار، من بينها طريق طابا المتجه إلى مدينة نويبع الحدودية، وطريق سانت كاترين، فيما قدر ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كميات مياه الأمطار التي سقطت على مدينة الإسكندرية خلال اليومين الماضيين، بنحو 5 ملايين متر مربع من المياه، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من الطرق والمحاور، وتحويل طريق الإسكندرية مرسى مطروح، بسبب تجمعات المياه. وتسببت حالة الطقس السيئ في تصادم بين قطارين في منطقة السبتية بالقاهرة الخميس الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين؛ الأمر الذي دفع وزارة النقل إلى تعليق رحلات القطارات إلى حين تحسن الأحوال الجوية، فيما أعلنت مساجد وكنائس كبرى فتح أبوابها للعالقين بعد إغلاق عدد كبير من الطرق الصحراوية، للمبيت وتوفير وجبات طعام ساخنة، إلى حين اجتياز مرحلة الذروة لمنخفض التنين الممطر.

تعطيل الدراسة في الجامعات اليوم

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أمس ، أن يبدأ استقرار الأحوال الجوية في البلاد، اعتباراً من اليوم السبت، حيث تقل حدة الأمطار ونشاط الرياح، ويبدأ التحسن النسبي في حالة الجو.

وأعلنت السلطات عصر أمس الجمعة، فتح عدد من الطرق والمحاور أمام سير العربات، بعد التخلص من تجمعات المياه، التي أوقفت حركة السير، وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعطيل الدراسة في كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، اليوم السبت، مراعاة لظروف موجة الطقس المضطرب

السيسي يشيد بقدرة الشعب وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أشاد بقدرة الشعب المصري القوية، ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد على مدار اليومين الماضيين، وكتب السيسي على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، أن المصريين أثبتوا حكومة وشعباً، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل على التعامل مع الاضطرابات الجوية.

أضرار في لبنان

ضرب المنخفض الجوي لبنان، مخلفاً أضراراً كبيرة، إذ تخطت سرعة الهواء ثمانين كيلو متراً بالساعة ما تسبب في أضرارٍ مادية طالت المنازل والمزروعات والشوارع والسيارات في مناطق مختلفة. وخلفت العاصفة أضراراً جسيمة في إقليم الخروب، تسببت في اقتلاع وتكسير العديد من الأشجار في الحقول وعلى جوانب الطرق، وانهيارات على الطرق، وتحطم عدد من السيارات، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بخطوط الهاتف والكهرباء.