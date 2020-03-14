«المشتركة» تكسر تسللاً حوثياً في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

كسرت القوات اليمنية المشتركة محاولة تسلل حوثية في الحديدة، وسيطرت على مواقع جديدة في الضالع، وتم تحرير اليتمة والخنجر بوابة العبور نحو استكمال تحرير الجوف والمحافظات المجاورة.

فقد أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع القوات في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري: «تصدت القوات المشتركة للعناصر الحوثية التي حاولت التسلل وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح»، مضيفاً أن القوات المشتركة أجبرت عناصر الميليشيات على الفرار والتراجع بعد المعارك التي خاضتها القوات المشتركة بكل صلابة واستبسال.

وسيطرت القوات المشتركة، على كافة قطاعي صُبيرة - الجُبّ وبتار غرب مديرية قعطبة، وذلك عقب معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية. وأكد المتحدث الرسمي باسم محور الضالع فؤاد جباري، السيطرة على الوضع بالكامل في قطاع صُبيرة - الجُبّ وقطاع بتار غرب مديرية قعطبة، بعد مواجهات ضارية، كما أكد صد القوات كافة الهجمات والتسللات الحوثية وتكبيدها خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن القوات المشتركة تواصل استهداف فلول عناصر الميليشيات شمال بلدة صُبيرة والشامريَّة جنوبي بلدة حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.

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وتواصل وحدات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي تمشيط بقايا جيوب الميليشيات الحوثية وتثبيت المواقع التي تم تحريرها بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف في محافظة الجوف. وبعد تحرير اليتمة مركز مديرية خب والشعف واصلت قوات الجيش تقدمها الميداني شمالي محافظة الجوف خلال مواجهات عنيفة تخوضها مع الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشنت قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي هجمات واسعة على مواقع الميليشيات الحوثية سيطرت خلالها على مواقع استراتيجية عديدة. وأكد قائد المحور الشمالي اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مساحات واسعة في منطقة المهاشمة بمديرية خب الشعف. كما تمكنت من استعادة السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي بشكل كامل واستعادة جبال «العرفا» و«لغدم»، بعد عملية استدراج محكمة نصبها الجيش للميليشيات.

وتكمن أهمية معسكر الخنجر في تحكمه بعدة طرق رئيسية في مديرية خب والشعف التي تشكل حوالى ثلثي مساحة محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. وتضم طريقاً دولياً يصل الجوف بمنفذ البقع البري شرق محافظة صعدة شمالاً مع المملكة والذي يقابله منفذ الخضراء في نجران جنوبي السعودية ومركز عمليات ألوية حرس الحدود.

وتم استدراج الميليشيات الحوثية إلى صحراء الجوف وجرى استهدافهم من البر والجو، وأغلب تعزيزاتهم العسكرية تم قصفها بمدافع الجيش أو بغارات من طيران التحالف.

والمعارك الجارية في الجوف هي الأقوى - حسب محللين عسكريين، إذ إن تمركز قوات الجيش وإنشاء خط دفاع شرق مدينة الحزم وفي الصفراء وأطراف اليتمة مكّن أبطال الجيش من استعادة المبادرة في شنّ الهجمات.