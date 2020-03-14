الفلسفة تجيب عن أسئلة البيولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل الحياة مجرد عملية فيزيائية؟ ما الطبيعة البشرية؟، وما الصفات التي تميزنا بشكل جوهري عن باقي الكائنات؟ البيولوجيا هي أكثر الفروع العلمية صلة بالاهتمامات البشرية بشكل لا مثيل له في الوقت الحالي، ومن الطبيعي أن تصبح موضع جدال ونقاش ساخن، ولا تخاطب فلسفة البيولوجيا فقط الأسئلة التي يطرحها حقل البيولوجيا، ولم يستطع الأخير الإجابة عنها، لكنها تخاطب بالمثل أسباب عدم استطاعة البيولوجيا تقديم إجابات حاسمة لمثل هذه الأسئلة.

من خلال المدى العريض من المصطلحات التي يستعرضها المؤلفان أليكس روزنبرج، ودانييل و. ماك شي، في كتابهما «فلسفة البيولوجيا.. مدخل معاصر» ومن خلال استكشاف مفاهيم من قبيل التبعية والخلافات الدائرة حول قضية المركزية الجينية والحتمية الوراثية، وكذلك الجدل المعاصر حول مركزية مراحل الانتقال الرئيسية بالنسبة للتطورات الكبرى، سنلاحظ بالتأكيد ما تحدثه البيولوجيا من تأثيرات فعالة على القدرات الإنسانية والمؤسسات الاجتماعية والقيم الأخلاقية.

وفي القرن السابع عشر أسست الفيزياء لنفسها في النهاية مجالاً خاصاً بها، مستقلاً عن الفلسفة، والسؤال هو: هل تركت العلوم أي شيء للفلسفة عندما استقلت؟

إن الإجابة عن السؤال الأول واضحة للعيان، فقد ترك كل علم من العلوم للفلسفة القضايا التي تتوقع تلك العلوم وجود إجابة عنها، لكنها لا تمتلكها، وبالمثل تركت البيولوجيا الأسئلة التي تتناولها الفلسفة وفي الحقيقة الأسئلة التي تركتها البيولوجيا للفلسفة من الصعب تجنبها؛ لما لها من أهمية كبيرة تتخطى البيولوجيا، وتتخطى الفلسفة لهذا الشأن، ويعد هذا أحد الأسباب التي جعلت فلسفة البيولوجيا أكثر المجالات الفرعية للفلسفة حيوية، ظهوراً وإثارة ونشاطاً، أضف إلى ذلك أن مثل هذه الأسئلة هي الأكثر صلة بالاهتمامات البشرية بشكل لا مثيل له، فقد أصبح كثيرون مثلاً يبحثون في البيولوجيا عن استبصار يوضح ماهية الطبيعة البشرية.