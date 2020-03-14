شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: أوروبا البؤرة الجديدة لوباء «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة أن أوروبا باتت «البؤرة» الجديدة لوباء «كورونا» المستجد، داعياً الدول إلى «التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها».

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعلام: إن «أوروبا حالياً هي بؤرة وباء (كوفيد 19) العالمي»، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم سابقاً بالاقلال من خطورة فيروس كورونا المستجد، حال الطوارئ في الولايات المتحدة وأوضح في تصريحات من حديقة البيت الابيض أن ذلك سيتيح إمكانية الحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء. كما ستتيح هذه الحالة وفق ترامب، لوزير الصحة سلطة جديدة واسعة النطاق للتنازل عن بعض القوانين واللوائح لمنح مشغلي الرعاية الصحية المزيد من المرونة.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد للحد في شكل أفضل من انتشار الفيروس.

وقال سانشيز، في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون: إن مجلس الوزراء، سيصدر اليوم السبت في جلسة طارئة مرسوماً يعلن «حالة الطوارئ في إسبانيا لخمسة عشر يوما»، علماً بأن الوباء في البلاد، أودى حتى الآن بحياة 120 شخصاً، وأصاب أكثر من 4200.

وأضاف: «للأسف لا يمكننا أن نستبعد بلوغ عدد الإصابات بحلول الأسبوع المقبل عشرة آلاف حالة». وشدد على أن إسبانيا «لا تزال في المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس».

بدورها أعلنت الحكومة البرتغالية، حالة الطوارئ التي تشمل تعبئة الدفاع المدني وقوات الأمن وتطبيق حزمة إجراءات استثنائية بهدف السيطرة على الفيروس.

وقال وزير الداخلية إدواردو كابريتا: «تسري حالة الطوارئ، فوراً وتستمر حتى 9 إبريل، لكن يمكن تمديدها». وأضاف كابريتا خلال مؤتمر صحفي: «تعمل قوات الأمن على تطبيق حالة الطوارئ، خصوصاً فيما يخص إجراءات تقييد الأنشطة».

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ومنعت السلطات أيضاً التجمعات التي تشمل أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة، أو أكثر من 5 آلاف شخص في الهواء الطلق.

والتحقت جمهورية التشيك، بقائمة الدول التي أغلقت حدودها. وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ يوم الاثنين، وينطبق على الأجانب الراغبين في دخول البلاد والمواطنين الراغبين في مغادرتها.

وأغلقت سلوفينيا حدودها في وجه الأجانب (باستثناء البولنديين).

وأعلنت أوكرانيا، أمس الجمعة، إغلاق حدودها لأسبوعين على الأقل. لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين، حذرت من إغلاق الحدود قائلة إن «منع السفر بصورة عامة لا تعده منظمة الصحة العالمية فعالاً جداً. كما أن له تداعيات كبيرة اجتماعية واقتصادية، فهو يؤدي إلى بلبلة حياة السكان وعمل الشركات، داعية في المقابل إلى اتخاذ تدابير رقابة صحية.

كما التحقت فرنسا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا، بقائمة الدول التي أغلقت مدارسها، وكذلك أعلنت ألمانيا عن إغلاق المدارس في معظم المقاطعات.

وأغلقت أيرلندا جميع المدارس والحضانات والجامعات. وستغلق مجموعة ديزني، نهاية هذا الأسبوع مراكزها الترفيهية في كاليفورنيا وفلوريدا وباريس حتى نهاية مارس. ومنعت نيويورك التجمعات التي تشمل أكثر من 500 شخص، بما في ذلك مسرح برودواي.

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية، تأجيل الانتخابات المحلية في إنجلترا والعاصمة لندن إلى العام المقبل. وذكرت في بيان أن انتخابات المجالس المحلية والتي كانت مقررة في السابع من مايو المقبل، تقرر تأجيلها إلى العام القادم بناء على توصية من اللجنة الوطنية للانتخابات.

ومن بين الشخصيات العامة التي أصيبت بفيروس»كورونا» المستجد، وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون الذي أودع المستشفى. وأعلنت إصابة زوجة رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو الذي لا يزال في الحجر.

وقال رئيس الوزراء الروماني المكلف لودوفيك أوربان: إنه وجميع أعضاء حكومته سيخضعون للحجر الصحي الذاتي، بعد لقائهم نائباً برلمانياً ثبت لاحقاً أنه مصاب بالفيروس. ونفى الرئيس البرازيلي جايير بولسونار، الأنباء التي راجت حول إصابته، وطلب إرجاء تظاهرات مؤيدة له كانت مرتقبة الأحد، بسبب تفشي الفيروس. (وكالات)