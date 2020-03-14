مشروع لتشجير قاع بحر آرال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت حملة جمع أموال عبر شبكة الإنترنت، لزرع 100 ألف شجرة في قاع بحر آرال الجاف.

وتشير ممثلية برنامج الأمم المتحدة (UNDP) في أوزبكستان، إلى أن البحر الواقع على الحدود بين كازاخستان وأوزبكستان، كان إلى عام 1960 أحد أكبر الأحواض المائية في العالم، ولكن أدى الاستهلاك المفرط للمياه في نهري جيحون (آموداريا) وسيحون (سيرداريا) إلى نقص في الموارد المائية في المناطق المنخفضة، مما نجم عنه جفاف بحر آرال. وخلال 55 سنة الماضية تقلصت مساحة البحر إلى الثلث، وانخفض مستوى الماء فيه بمقدار 29 متراً، ما تسبب في زيادة ملوحته ونفوق الأسماك فيه.

ويسبب هبوب الرياح ارتفاع الأتربة الرملية إلى علو كبير، ونقلها إلى مسافات بعيدة. وأعلنت ممثلية برنامج الأمم المتحدة (UNDP) أن «مختبر المعجل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان، أطلق حملة تمويل جماعي لتشجير قاع بحر آرال. هدفنا الأولي هو تشجير 100 هكتار بزرع 100 ألف شتلة رمث في قاع البحر الجاف».

ووفقاً للبيانات، فإنه تجري حملة جمع التبرعات على موقع GreenAralSea.org، حيث «يسمح كل دولار متبرع به لنا، بزرع شتلة جديدة». ووفقاً لتقديرات الخبراء، يجب أن يساعد تشجير قاع البحر بنباتات صحراوية، على منع تطاير الرمال منه إلى مسافات بعيدة.