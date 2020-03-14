الصين مستعدة لمشاركة خبراتها دولياً لمواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج استعداد بلاده لتشارك خبراتها وتقديم ما بوسعها من المساعدة للدول التي يتفشى فيها فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه بات «جائحة». وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) إن ذلك جاء في اتصال هاتفي جرى، أمس الخميس، بين الرئيس شي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. ونقلت عن الرئيس الصيني القول إن «الصين على أهبة الاستعداد لتشارك خبراتها مع الدول الأخرى وإجراء بحث وتطوير مشترك للعقاقير واللقاحات وتقديم ما بوسعها من المساعدة للدول التي يتفشى فيها المرض».

وأضاف أن الفيروس «حل وانتشر بعدد كبير من دول العالم، وأن الوضع بات يثير القلق» داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل وإقامة تعاون دولي فعال في إطار الوقاية والسيطرة المشتركتين لتشكيل قوة منسقة لهزيمة الفيروس. وأوضح أن الصين تدعم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في حشد المجتمع الدولي نحو تعزيز تنسيق السياسات وتوسيع نطاق مدخلات الموارد ومساعدة الدول النامية ذات الأنظمة الصحية غير المتطورة على نحو خاص كي تستعد للوقاية والاستجابة. وأشار إلى إعلان بلاده عن التبرع ب20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً منها لجهود المنظمة في تنظيم العمل الدولي في مكافحة المرض.

وشدد على أن «الفيروس قد أظهر من جديد أن البشرية تمثل مجتمع مصير مشترك يتشارك في السراء والضراء» مضيفاً أنه «في عصر العولمة الاقتصادية لن يكون الفيروس الجديد آخر الطوارئ الصحية العالمية الكبرى، وأن مختلف القضايا الأمنية التقليدية وغير التقليدية ستواصل وضع العالم أمام اختبارات جديدة».

وذكر الرئيس الصيني أنه بفضل الجهود الشاقة التي بذلتها الصين تشهد البلاد في الوقت الراهن تقدماً مستداماً على صعيد الوضع الخاص بالوقاية والسيطرة مع استئناف أنشطة الحياة والإنتاج بوتيرة متصاعدة. وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق رصد ثماني حالات إصابة جديدة فقط، وهو أدنى رقم تسجله منذ منتصف يناير الماضي للإصابة بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه بات «جائحة».

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على صعيد آخر، أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن رصد 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مؤشر إلى انخفاض وتيرة انتشار الفيروس في البلاد. وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي، أنه تم تسجيل عدد حالات الإصابة الجديدة بحدود 100 حالة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ 114 حالة في اليوم السابق، مضيفاً أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7,979 حالة حتى فجر أمس الجمعة، فيما وصل عدد الوفيات 67 حالة.

وحسب بيانات المركز، فإنه تم اكتشاف 65 حالة إصابة جديدة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (جنوب شرقي البلاد)، أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد. وسجلت مدينة سيجونغ وسط البلاد 17 حالة جديدة مع زيادة حالات الإصابة في وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، فيما أكدت العاصمة سيؤول 13 حالة جديدة متأثرة بالعدوى الجماعية بمركز الاتصالات في المدينة. ومن اللافت أن عدد الحالات التي غادرت المستشفيات بعد التماثل للشفاء التام، بلغ 177 شخصاً، أمس الأول الخميس، وتجاوز للمرة الأولى عدد حالات الإصابة الجديدة.

من جانبها، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أطلقت سراح حوالي 70 أجنبياً بعد إخضاعهم للحجر الصحي لمنع تفشي الفيروس. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن السلطات الصحية رفعت الحجر الصحي عن الأجانب ومواطنيها الذين زاروا الخارج مؤخراً، والمتواصلين معهم. وسبق لبيونج يانج أن أعلنت يوم 6 مارس/آذار عن إطلاق سراح 221 أجنبياً بعد الحجر الصحي. ووفقاً للأخبار الكورية الشمالية المنشورة حتى يوم 13 مارس، تم رفع الحجر الصحي عما يقرب من 290 أجنبياً من إجمالي 380.

وصرحت الوكالة بأن السلطات الصحية رفعت الحجر عن 1,710 أشخاص، بمن فيهم 990 شخصاً و720 شخصاً في إقليمي بيونج آن الشمالي وبيونج آن الجنوبي، مما قد يرفع عدد المطلق سراحهم إلى 5,600 شخص أي 57% من إجمالي الأشخاص الموضوعين تحت الحجر الصحي.

وكان قائد القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية قال إن كوريا الشمالية فرضت حالة عزل على قواتها العسكرية لنحو 30 يوماً، ولم تعط في إحدى الحالات الإذن لأي طائرة أن تقلع لفترة 24 يوماً، رغم أنها لم تؤكد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها. (وكالات)