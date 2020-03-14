نيوزيلندا تحيي ذكرى «مذبحة كرايستشيرش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت، نيوزيلندا، أمس الجمعة، الذكرى السنوية الأولى لمذبحة كرايستشيرش التي راح ضحيتها 51 مسلماً خلال هجوم نفذه متعصب أسترالي على مسجدين، في حادث قالت عنه رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، إن نيوزيلندا «تغيرت جذرياً» بعده، مؤكدة الحاجة إلى مواجهة العنصرية والتمييز في المجتمع.

وفي مؤتمر صحفي طغت فيه العواطف في كرايستشيرش، قالت أرديرن، إن التواصل مع الجالية المسلمة تزايد منذ المذبحة التي وقعت في مسجدي النور، ولينوود، قبل عام، لكن البلاد بحاجة إلى الاستمرار في التصدي للعنصرية ومواجهة التهديد المتزايد من الجماعات اليمينية المتطرفة.

وذكرت أرديرن في أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية: «بعد مرور عام، أعتقد أن شعب نيوزيلندا تغير جذرياً، إن التحدي الذي يواجهنا هو أن نتصدى كأمة، في كل مناحي حياتنا اليومية، وفي كل فرصة تواتينا، للتنمر، والعنصرية، والتمييز».

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وفي أنحاء المدينة، شارك المئات في صلاة أقيمت في مركز مدني. وكان عدد المشاركين أقل من المتوقع في ظل خشية الكثيرين من انتشار فيروس كورونا، وهو أحد العوامل التي قد تؤثر في مراسم تأبين مرتقبة، غداً الأحد.

ويواجه برنتون تارانت، وهو أسترالي، 92 تهمة في ما يتعلق بالهجوم على المسجدين، لكنه يدفع ببراءته. وسيمثل أمام المحاكمة في يونيو/‏ حزيران المقبل.

ومن بين رسائل التأبين الموجودة أمام مسجد النور لافتات كُتب عليها «قد نكون قلة، لكننا أقوياء»، و«نحبكم». وتواجدت الشرطة في المسجد، أمس، بعدما ظهر تهديد في الأسبوع الماضي. (وكالات)