شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشاريع إضاءة وطرق وبنية تحتية في الشوامخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نفذت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، عدداً من مشاريع الإضاءة والطرق الداخلية والبنية التحتية للأحواض 12 و7 في منطقة الشوامخ بكُلفة 270 مليوناً و800 ألف درهم، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.
تتضمن تلك المشاريع طرق داخلية وبنية تحتية لأراضٍ سكنية على مساحة تبلغ نحو 2.2 مليون مترمربع، وتنفيذ أعمال طرق ورصف وبنية تحتية متكاملة، بما في ذلك أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومياه الشرب، والصرف الصحي، إلى جانب شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، والكهرباء مع المحطات الفرعية لها بعدد 28 محطة فرعية.
وتشمل مشروعاً للإنارة بكُلفة 16 مليوناً و400 ألف درهم؛ حيث تم تركيب ما يقرب من 1769 لوحة مرورية وإرشادية وتحذيرية على امتداد الطريق في المشروع، إلى جانب تزويد المشروع بأجهزة إضاءة تعمل بنظام الصمامات الباعثة للضوء (LED)، الأمر الذي سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة؛ حيث تم تركيب أعمدة بأذرع إنارة مفردة ومزدوجة.
وتخدم المشاريع 732 قطعة أرض سكنية، و9 مساجد، و3 مدارس، و13 حديقة، و12 مرفقاً حكومياً وتجارياً وغيرها؛ حيث توفر خدمات بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، إضافة إلى خدمات مختلفة تتضمن ممرات مشاة تغطي جميع المنطقة.
وتتضمن المشاريع تنفيذ شبكة للطرق الداخلية بطول 37 كيلومتراً، إضافة إلى تمديد كابلات كهربائية بطول 117 كيلومتراً، وبناء وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع كافة الملحقات بطول 44 كيلومتراً، وإنشاء شبكة صرف صحي بطول 20 كيلومتراً؛ لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وإضافة عبارات مستقبلية بعدد 1625 عبارة، فضلاً عن نقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق، إلى جانب تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 42 كيلومتراً، وتمديد خطوط اتصالات بطول 197 كيلومتراً.
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