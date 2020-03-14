العدالة ينتصر بعد 17 جولة من الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

احتفل فريق العدالة بأول انتصار له في دوري المحترفين السعودي، عندما تغلب على نظيره الفتح بهدف دون مقابل ضمن الجولة 22، وجاء الانتصار بعد 17 جولة قضاها الفريق ما بين الخسارة والتعادل.

فوز العدالة الذي جاء بهدف ظهيره عبدالله اليوسف من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من البداية، لم يغير من مركزه في قاع الترتيب برصيد 17 نقطة، وبقي الفتح على رصيده السابق 19 نقطة في المركز قبل الأخير.

وأسهم حارس العدالة علي المزيدي في فوز فريقه بتصديه لركلة جزاء للفتح نفذها المغربي مروان سعدان قبل 7 دقائق من النهاية.

على خط آخر، وبينما أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، استمرار الأنشطة الكروية، تواجه لجنة الحكام مأزقاً كبيراً في إسناد المباريات القادمة ضمن الدوري لحكام أجانب، وذلك بعد قرار منع الرحلات بين السعودية وعدد من الدول الأوروبية لمواجهة تفشي فيروس«كورونا» المنتشر في أوروبا هذه الأيام.

وبحسب مصادر متطابقة تحاول اللجنة الإبقاء على طاقم أجنبي من طواقم الجولة 21 لقيادة ديربي الرياض بين النصر والهلال يوم الجمعة المقبل، على أن يتم إسناد بقية المباريات لطواقم محلية.

على صعيد آخر قرر الاتحاد السعودي للسيارات تأجيل رالي الرياض المقرر خلال الفترة من 8 إلى 11 إبريل/نيسان المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحتراز.

وبين الاتحاد أنه سيستمر في مراجعة الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل إقرار استئناف برامجه.