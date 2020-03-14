شيص جبل يمنح مقومات الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان:محمد صبري

تمتلك مدينة خورفكان مقومات عديدة وقائمة طويلة من المناطق والأماكن الطبيعية التي تخدم الحركة السياحية في المنطقة الشرقية، وخاصة السياحة البيئية وسياحة المغامرات، وتأتي على رأس هذه القائمة منطقة شيص الجبلية التي تتمتع بطبيعة خلابة ومناخ معتدل مما أسهم في تردد كثيرين عليها طوال العام، من الباحثين عن الهدوء وجمال الطبيعة بعيداً عن صخب وزحام المدينة.

تأتي أهمية منطقة شيص الجبلية لوجود شعبية قديمة تعد متفردة عن باقي الشعبيات في الدولة، ويرجع الفضل فيها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أمر بتطوير المنطقة وإمدادها بالخدمات والمرافق بعيداً عن المنطقة التراثية، لتكون خير شاهد على حياة الآباء وتاريخ الأجداد في هذه البقعة من الأرض المعزولة بين سلسلة جبال شاهقة، كسر عزلتها صاحب السمو الحاكم، بربطها بطريق خورفكان الشارقة، لتشكل مع منتجع سد الرفيصة أحد أهم روافد الدخل السياحي لمدينة خورفكان.



مزارع خورفكان المعلقة



وعند وصولك إلى منطقة شيص وصعودك إلى الشعبية القديمة ترى أفلاج المياه التي تغذي المزارع فوق الجبل، في تشكيل هندسي بديع يذكِّرك على الفور حدائق بابل المعلقة في بغداد، مع الفرق بين صنع الطبيعة وصنع البشر.



مهرجانات وفعاليات على مدار العام

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وتنظم شيص 7 مهرجانات على مدار العام للترويج للمنطقة، منها الأمسيات الثقافية والمسرحية والسينمائية والرياضية وسياحة المغامرات، كما تنظم المنطقة مجالس رمضانية وفعاليات تراثية، إلى جانب الفعاليات الأسبوعية على مدار العام والاحتفال بالأعياد الوطنية.

وتتوافر في منطقة شيص جميع المرافق العامة التي تخدم سكان المنطقة والزائرين من داخل الدولة وخارجها، وتدعم النشاط السياحي المتزايد في المنطقة بعد ربطها بالطريق العام، ما أسهم في تسهيل حركة الدخول إليها والخروج منها، بعد أن كانت في عزلة عن نطاقها الجغرافي.



أفلاج شيص ومزارعها



وتحظى شيص بقيمة رمزية وتاريخية تعبر عن المجتمع الإماراتي، تتمثل في نظام ري الأفلاج؛ كونه محطة مهمة لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتراث الدولة، إضافة إلى المساهمة في تنمية البيئة عبر توفير المياه العذبة. ويأتي تطوير نظام الري بالأفلاج لتحسين كفاءة الري في مزارع شيص على الجبل، للحفاظ على المياه العذبة، وزيادة مواردها الحيوية.

وتقول ضياء كرزون إن زيارة منطقة شيص لأول مرة كانت بمثابة جرعة أكسجين نقي بعيداً عن أماكن الترفيه المعلبة، حيث الانطلاق وسط الطبيعة ومشاهدة إبداع الخالق، وعبقرية الأجداد الذين طوعوا الجبال وابتكروا نظام ري أسهم في زراعة أعالي الجبال وأوجد مجتمعاً منتجاً يغطي احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة في ممر جبلي يتسم بالوعورة الشديدة.

وتقول أنفال الحمادي: «مع افتتاح طريق خورفكان الشارقة كانت أول زيارة لي مع العائلة لمنطقة شيص، ولم نكن نتوقع كل هذا الجمال والهدوء، وقد استمتعنا بالهواء النقي وعيون المياه العذبة التي تكونت بفعل هطول الأمطار على الجبال وتجمعت في شكل بحيرة صغيرة تحتضنها الجبال، وتحيطها أشجار النخيل والمانجو من كل جانب».

وقال داوود النقبي: «كان الوصول إلى منطقة شيص الجبلية في السابق شديد الصعوبة والخطورة، وكانت الزيارة تعد مغامرة محفوفة بالمخاطر، ولكن بعد افتتاح الطريق الجديد وربط شيص بمدينة خورفكان، صارت أمراً اعتيادياً، حيث الهدوء والجمال ومشاهدة الأفلاج والزراعات المدرجة على الجبل، وممارسة رياضة الهيكنج».



د. راشد خميس النقبي: خريطة السياحة البيئية



وأكد د. راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، أن مشاريع التطوير ومد الخدمات والمرافق جاءت وفقاً لتخطيط صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإشرافه الشخصي. وقد وضعت المنطقة على خريطة السياحة البيئية وسهلت الوصول إليها من اتجاهين: للقادمين من الشارقة ومن خورفكان، عبر أنفاق طريق خورفكان الشارقة، وزاد عدد المترددين من جميع الجنسيات المحبين لقضاء يوم كامل وسط الطبيعة وممارسة رياضة صعود الجبال، مع توافر جميع الخدمات للزائرين من مركز صحي وفرع لجمعية الشارقة التعاونية لخدمة أهالي المنطقة والمترددين عليها.