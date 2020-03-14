شكرا لقرائتكم خبر عن الجنون.. فيروس يصيب المبدعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في أحد خطاباته قال فان جوخ إن «العديد من الرسامين يموتون بالجنون، أو اليأس، أو يصبحون مشلولين في إنتاجهم، لأنه لا أحد يحبهم شخصياً»، هذا بعض ما عرفناه من كتب د. شاكر عبد الحميد، فالإبداع قد يكون لهباً، أو دخاناً، وقد حاول د. شاكر عبد الحميد في كتابه «الأدب والجنون»، أن يستكشف كيفية تصوير الأدباء، أو تجسيدهم لشخصية المضطرب عقلياً، أو المجنون، بخاصة الفصامي، وفي هذا الكتاب عمل على شكسبير، ودستويفسكي، وسترندبرج، وغيرهم.

بعد مرور 25 سنة من صدور ذلك الكتاب، قام د. شاكر عبد الحميد بإجراء تعديلات، وإضافات بسيطة إليه، ثم أصدر طبعة جديدة منه، لكنه وجد نفسه مدفوعاً، على نحو غامض- كما يقول- لأنه يكتب كتاباً جديداً، هو هذا الكتاب الصادر عن دار العين للنشر، وعنوانه «الدخان واللهب عن الإبداع والاضطراب النفسي».

حاول د. شاكر عبد الحميد في هذا الكتاب أن يسلك مسلكاً جديداً، فقام بالتركيز على الدراسات العلمية الأكثر دقة وتحديثاً حول الموضوع، كما حاول التركيز على شخصيات المبدعين أنفسهم، وعلى حياتهم، وقام بتوسيع مجال الدراسة، بحيث لم يعد مقتصراً على الفنون التشكيلية، والموسيقى.

ويوضح د. شاكر عبد الحميد، أن هناك مجالات من الإبداع، يبدو أنها موبوءة بالمرض النفسي أكثر من غيرها، فمثلاً الشعراء، والروائيون، والمؤلفون، الموسيقيون، يقضون وقتاً أكبر من حياتهم، وهم يعانون المرض، مقارنة بالقادة العسكريين، والسياسيين، والشاعرات ينتحرن أكثر من الشعراء.

ويشير د. شاكر عبد الحميد إلى أن هناك عوامل عدة، تتداخل في العلاقات بين الإبداع، والمرض العقلي، وهي العوامل البيولوجية، والنفسية، والاجتماعية، ومن الممكن أن تشكل هذه العلاقات علاقة متعددة المستويات، كأن يؤدي الاضطراب النفسي إلى تغيرات ملحوظة في الإبداع سلباً، أو إيجاباً، والعكس صحيح، كأن يؤدي الإبداع إلى الصحة النفسية، أو المرض.

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وهنا يوجد عامل ثالث يتداخل بين المرض، والإبداع، فقد يكتب أحد المبدعين مقالات في الصحف، لتخفيف توتراته المرضية، والتعبير عن ذاته، وهنا مثال خاص بالكاتب الروائي جون شيفر، الذي عانى الاكتئاب، وقام بكتابة بعض الأعمال في شبابه حول أسرته، وحول بعض المواقف المدرسية، ويقال إن مثل تلك الكتابات ساعدته على تحقيق بعض الاتزان في شخصيته.

ويرى بعض العلماء أن القلق يوجه المرء أحياناً، نحو الإبداع، وأن الانفتاح على الخبرات يعزز الإنتاج الإبداعي، كذلك فإن الارتفاع في الحساسية المميزة لدى الأشخاص ذوي الاضطراب ثنائي القطب، يرفع من مستوى الحالات السلوكية الغريبة لديهم، في أوقات الأزمات، وقد تؤدي حالات الضيق والقلق خلال العمل الإبداعي إلى الاضطراب النفسي، على المدى القصير، ويؤدي إلى إبداع أكبر، وصحة أفضل على المدى الطويل.

وقد تكون هناك عوامل وراثية تتعلق بالجينات، وعوامل نفسية، واجتماعية، واقتصادية، أخرى، تؤدي إلى مثل تلك المشكلات، لعل من بينها الرفض لبعض الأعمال من جانب الناشرين، أو تجاهلها من جانب النقاد، فقد تعرضت فرجينيا وولف، وسيلفيا بلاث، وهيمنجواي، لرفض أعمالهم أكثر من مرة، حتى بعد أن حققوا قدراً كبيراً من الشهرة.

وأدى هذا التصور متعدد الأبعاد إلى تراجع تأثير نظريات سابقة، كانت تقول إن الاضطراب العقلي (الجنون)، هو السبب الذي يقف وراء الإبداع على نحو مباشر، أو غير مباشر، أو أن الأفكار الغريبة، والإدراكات غير العادية، قد تكون أمراً جوهرياً بالنسبة للإبداع، وهناك من يرى أن الإبداع يؤدي إلى المرض، وأنه في الفنون بخاصة، ينطوي على مواجهة، أو معايشة لمستويات مرتفعة من التوتر، ما قد يؤدي بالمبدع إلى حالة من الاختلال النفسي.

وتكشف السير الذاتية لمبدعين أصيبوا بالاضطراب، ثم قاموا بالانتحار بعد ذلك، ومنهم فرجينيا وولف، وسلفيا بلاث، وإرنست هيمنجواي عن أن النشاط الإبداعي الزائد، قد يرتبط - إضافة إلى عوامل أخرى - بالنوبات الذهانية، لكن في مقابل ذلك هناك علماء آخرون، يرون أن الإبداع هو أحد أساليب المواجهة الأكثر إيجابية، في مواجهة الجنون الفردي الذاتي، أو الجماعي الخاص بالآخرين.