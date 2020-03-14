المثالية تبدأ من الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتناول د. وائل الصعيدي في كتاب «الطريق إلى الإنسانية»، تعاليم كونفوشيوس، الذي كان في طفولته فقيراً مغرماً بالتعلم، وتلقى تدريباً في الموضوعات التقليدية، التي يحب دراستها: الطقوس، والموسيقى والرماية، والكتابة والرياضيات، وكان يطلب من الناس الالتزام بالنظام المتمثل في أن يكون الملك ملكاً، والابن يطيع الأب، وكان يؤكد على البر، فقال: «البر هو حب الناس».

وكان يطلب من الحكام أن يحبوا الشعب، وألا يفرطوا في استغلاله لتخفيف التناقض الطبقي، وكان يؤمن بالقضاء والقدر، ويرى أن السماء هي الجهة القوية، التي تدبر كل شيء في الوجود، وحياة الناس وموتهم وأموالهم ومنزلتهم الاجتماعية، واهتم بالتعليم، ففي المجتمع العبودي كانت المؤسسات الحكومية تحتكر التعليم، ولا يستطيع التعليم إلا أبناء الأرستقراطيين، فأنشأ كتاتيب تقبل تلاميذ من فئات المجتمع المختلفة، ففتح بذلك مجالاً للدراسة خارج الهيمنة الرسمية، وكان طلابه حوالي 3 آلاف طالب، واتخذ مواضيع تدريس متنوعة حسب أحوال الطلاب، وفيما بعد أصلح الحكام في المجتمع الإقطاعي بأفكاره واستخدموها، فأصبحت أداة روحية لحماية النظام الإقطاعي واستغلال الشعب.

كانت مبادئ وأفكار كونفوشيوس لها تأثيرها القوي، ليس في الأفراد بل في المجتمعات، ولمدة سنوات عديدة، ويمكن القول إن هذه الأفكار وتلك المبادئ والتعاليم، كانت في فترة من الفترات قانوناً، ونظاماً أساسياً يعمل به، وتوجد فيها اختبارات إذا لم ينجح فيها المتقدم يحرم من الوظائف الرسمية، وفي الوقت نفسه يرى البعض أن أفكار كونفوشيوس المثالية تعرض الدولة لأشد الأخطار؛ فالناس لم يبلغوا من الذكاء مبلغاً يمكنهم من أن يحسنوا حكم أنفسهم، وأن الناس لا بد أن يرغموا على إطاعة القوانين، حتى تصبح إطاعتها طبيعة للمجتمع، فيطيعونها راضين مختارين.