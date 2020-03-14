«أولياء الأمور» في المنطقة الوسطى يـزور مركـز الذيـد للحيـاة الفطريـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



زار مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم، في إطار برامجه المجتمعية، مركز الذيد للحياة الفطرية، واطلع على ما يضمه المركز من بيئة وحياة فطرية.

وتفقد المجلس من خلال الوفد الذي ترأسه راشد المحيان، رئيس المجلس بحضور أعضاء المجلس، أرجاء المركز واستمعوا من خفية الكتبي، مسؤولة المركز، إلى شرح تفصيلي عن أقسامه ووظائفه ومهماته.

وتنقل المجلس في قاعات المركز الثمانية والتي تعبر عن تجربة حية في تصفح الكتب وغرفة الشعر والقصيد وتجربة الصحراء وتجربة الجمال والحيوانات ومنطقة ورش عمل الأطفال وخيام الصحراء وأدوات وخيمة البدو والأعشاب والنباتات، وصمم المركز ليناسب جميع الأعمار.

وهنأ راشد المحيان، إدارة مركز الذيد للحياة الفطرية التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية على افتتاح المركز. وأكد أنه يعد مركزاً مهماً للمجتمع وللأجيال، للتعرف إلى الحياة الفطرية، داعياً المدارس إلى تنظيم زيارات لهذا المركز، وإطلاع الطلبة على ما فيه من تاريخ مهم وحياة متجددة.

ونقل باسمه وباسم المجلس، الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على جهوده ورؤيته في رعاية الحياة الفطرية وإقامة المراكز التي تلقي الضوء على هذه الحياة المهمة بمختلف فتراتها وإفادة المجتمع منها، وفي نهاية الزيارة قدم المجلس درعه للمركز.