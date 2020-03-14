شكرا لقرائتكم خبر عن القطط المنزلية شرسة خارج المنزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
توصلت دراسة، أجراها باحثون من جامعة ولاية نورث كارولينا الأمريكية، أن القطط المنزلية الأليفة لها تأثير سلبي على الحياة البرية، عند السماح لها بالتجول بحرية، أكثر ب 10 أضعاف من قطط الغابات. وتمارس القطط سلوكاً عدوانياً خارج المنزل، وتقتل الطيور والأرانب وصغار الثدييات.
وأتم الباحثون دراستهم بمساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة، على 925 قطاً أليفاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وتتبعوا القطط الأليفة داخل وخارج المنزل باستخدام «GPS». ووفقاً لأصحابها، فإنها تقتل ما يزيد على 3 مرات في الشهر، ويتركز القتل بالقرب من المنازل التي تسكنها.
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