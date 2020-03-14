شكرا لقرائتكم خبر عن «التعلم عن بعد» يحمل المعارف لـ 15500 دارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة محمد إبراهيم:

على الرغم من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يشكل التحدي الأكبر في المجتمعات على مستوى المجالات كافة، خلال الفترة الأخيرة، وكان سبباً في إغلاق المدارس والجامعات، إلا أنه لم يستطع أن يغلق أبواب العلم، إذ أصبح «التعلم عن بعد»، العصا السحرية التي تحمل العلوم والمعارف للطلبة أينما كانوا، ووقتما يشاؤون، في مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة.

وتعد جامعة الشارقة التي تحتضن نحو 15 ألفاً و500 طالب وطالبة، يدرسون مختلف التخصصات في 14 كلية، نموذجاً مشرقاً لتوفير التعليم لأبنائها على الرغم من تداعيات «كورونا»، وتطورات الأوضاع المتوالية، إذ تم تفعيل منصات التعليم عن بُعد بشكل كامل في جميع الكليات والبرامج الأكاديمية، ومساقات التدريس كافة.

”الخليج 365” حضرت جانباً من تطبيق «التعلم عن بعد» في الجامعة، للتعرف إلى مدى جاهزية المنصات الافتراضية، والتقت قيادات الجامعة، وزارت عدداً من الكليات، ووقفت على آراء أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، للتعرف إلى ماهية التطبيق، ومعاييره، وآلياته، ومدى التفاعل الطلابي.

البداية كانت مع مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي، الذي أكد تفعيل جميع المنصات التعليمية غير الانتظامية، والمعروفة حالياً ب«التعليم عن بعد» بشكل كامل في جميع الكليات التابعة للجامعة، ولكافة برامجها الأكاديمية ومساقاتها التدريسية، بداية من السبت الماضي، الموافق السابع من مارس/‏ آذار الجاري، استجابة للتعليمات الصادرة عن المؤسسات المعنية بالدولة.

ويرى أنه مع اختلاف الأسباب التي أدت لتوجه مؤسسات التعليم لاستخدام المنصات التعليمية الافتراضية خلال السنوات الماضية، إلا أنهم اجتمعوا حالياً حول سبب واحد، يتمثل في تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي حث الحكومات ومؤسساتها التعليمية لتفعيل «التعليم عن بعد»، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار الفيروس، وحفاظاً على سلامة الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.



استخدام جزئي



وفي وقفة مع عدد من عمداء الكليات بجامعة الشارقة، أكد الدكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة بالجامعة، أن تجربة التعليم عن بُعد ليست جديدة على الجامعة، حيث تم استخدامها «جزئياً»، في التواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من خلال برنامج إدارة المساقات المعروف ب«البلاك بورد»، المستخدم يومياً من قبل الطلبة، منذ سنوات، موضحاً أن الجديد الذي تشهد الجامعة اليوم نراه في التطبيق الكامل للدراسة عن بُعد، في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية والمساقات العملية.

وأشار إلى تنوع الوسائط والوسائل المستخدمة في العملية التدريسية، التي تضمنت «المحاضرات التفاعلية المباشرة» التي تتزامن مع توقيت المحاضرات الأصلية، ويلتقي خلالها الطلبة المسجلون من مكان تواجدهم مع أستاذ المادة المتواجد في مكتبه في التوقيت نفسه للشرح، والتفاعل التام.

وأضاف أن هناك فرق عمل من قسم تقنية المعلومات بالجامعة تتولى المتابعة الكاملة والمستمرة وتقديم الدعم الفني اللازم، وحل المشكلات بمجرد حدوثها، موضحاً أن الجامعة ركزت مؤخراً على استخدام مجموعة متنوعة من الحلول التكنولوجية المقدمة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، للتغلب على مشكلات الضغط على الشبكة، وصعوبة التواصل في بعض الأحيان.



وسائل عدة



وقال الدكتور عصام نصر سليم، عميد كلية الاتصال بالإنابة، إن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لديهم العديد من الوسائل التي تساعدهم في متابعة واستمرار التعليم عن بعد، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وأبسطها، حيث تعمل الاستوديوهات الحديثة الموجودة في كلية الاتصال كإحدى الأدوات المساعدة من خلال سبع استوديوهات لتسجيل وإنتاج المحاضرات العلمية لكل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وبجودة مناسبة لتحميلها على كال منصات التعليم عن بُعد التي توفرها الجامعة حالياً.



توفير الوقت



وفي لقاء مع عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بمختلف الكليات للوقوف على كيفية تحضير المادة العلمية وتحصيل الطلبة، من خلال التعليم عن بعد، اتفق الجميع على أن عملية التحضير أصبحت أسهل مما كانت عليه من قبل، فضلاً عن ارتفاع نسبة الالتزام الطلابي، وأداء الواجبات نظراً لزيادة توفر الوقت للطلبة بعد إعفائهم من الحضور للجامعة.

وأكد الدكتور مجدي النباني، رئيس قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال، أن شعور الطلبة براحة وخصوصية، يعد السبب الأبرز لرفع مستوى تفاعلهم، في وقت اتفق الدكتور ماهر المبيضين، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية مع تلك الآراء، مضيفاً أن الطلبة أصبحوا يتمتعون بمساحة أوسع للتعبير عن آرائهم، وطرح أسئلتهم، فيما يرى الدكتور إبراهيم أبوعامر، رئيس قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الصحية، أن التجربة تعد إضافة رائعة لاستغلال الموارد التقنية الحديثة في الجامعة.



التجارب العلمية

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مع تعدد طرق إلقاء المحاضرات عبر الإنترنت، بين استخدام «منظومة إدارة المساقات» والمحاضرات التفاعلية والمسجلة مسبقاً، إضافة للبرامج التكنولوجية الحديثة، تمكن أعضاء الهيئة التدريسية من توصيل محتوى المواد العلمية للطلبة، وهنا يرى الدكتور علي شعيتو، رئيس قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية بكلية الهندسة، التأثير الإيجابي في تجربة التعلم عن بعد، في عرض الرسوم البيانية والمخططات، ولكن الأثر السلبي يكمن في عدم القدرة على تقييم مستوى انتباه الطلبة خلال المحاضرة.

وفي إجابته عن سؤال حول كيفية حضور الطلبة للتجارب العلمية في المختبرات والمرتبطة بشكل وثيق مع المساقات العلمية، أكد الدكتور إبراهيم أبوعامر، أن مساقات العلاج الطبيعي تتناغم مع استخدام أسلوب المحاكاة، إذ يتناسب مع اختلاف الحالات المرضية، واختلاف الوسائل العلاجية المطروحة للاستخدام، والتي تستلزم عمل تقييم موضوعي للمريض، مع وضع خطط ووسائل علاجية.

وفي ما يتعلق بالساعات المكتبية، التي تخصص لأسئلة واستفسارات الطلبة، أكد جميع الأساتذة أنها مرنة عبر البرامج المخصصة للتعليم عن بعد، وبإمكان الطلبة التواصل مع أساتذتهم عبر البريد الإلكتروني في أي وقت.



آراء طلابية



وخلال اتصالات مع الطلاب والطالبات، وصفت الطالبة آمنة جاسم الشامسي، من كلية الفنون الجميلة والتصميم قسم التصميم الداخلي، تجربة التعليم عن بعد بأنها تجربة ناجحة لأداء الواجبات وشرح الدروس، والتحدي الشائع يكمن في انقطاع شبكة الإنترنت المفاجئ، أثناء بث المحاضرات، إذ يسبب تشتتاً لدى معظم الدراسين.

أما الطالبة هديل حازم سلمي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية قسم علم الاجتماع فقالت: «أفضل التعليم في القاعات الدراسية، ولكني عندما جربت التعليم عن بعد، اندمجت مع أستاذ المساق، ولم أواجه أي صعوبات، إذ نتلقى المواد التعليمية بمرونة ويسر».

الطالب حمد علي الكندي، من كلية الاتصال قسم العلاقات العامة، يرى أنها تجربة جيدة، ولكن تحتاج إلى المزيد من التطوير لتصبح أكثر مرونة وسهولة في التواصل، وفهم المعلومات.

أما الطالبة آية محمود قديد، بكلية الطب، فأثنت على التواصل المباشر في التجربة، وتبادل المحتوى النظري، ولكن ترى أن التحدي الوحيد يكمن في التعليم العملي في مجال الطب، إذ يتطلب زيارة المختبرات لتطبيق المهارات، فطبيب المستقبل يحتاج لممارسة المهارات العملية بشكل ضروري.



خيار مقبول



وقالت الطالبة بدور حسن آل علي، من كلية القانون، إنه في ظل الحالة الطارئة والاستثنائية التي تشهدها المجتمعات، فإن التعليم عن بعد، يعد خياراً مقبولاً، لاسيما وأن الأساتذة استخدموا طرقاً ووسائل لتسهيل عملية التعليم عن بعد من خلال وضع تسجيل للمحاضرة التي تمكّن الدارسين من الرجوع إليها عند الحاجة.

وأفادت الطالبة سهيلة عبد الواحد عبد الرحيم، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية قسم علم اجتماع، بأن التجربة جديدة ومفيدة، تستند إلى ثلاثة أقطاب: أستاذ المادة، والطالب، والتقنية المستخدمة.

وأشارت الطالبة فرح يوسف بسمجي، من كلية الاتصال قسم الاتصال الجماهيري، إلى أنها وجدت صعوبة في التركيز خلال المحاضرات، لذلك رأت أن التجربة لا بأس بها.



تنوع المحتوى العلمي



أكد الدكتور عصام الدين العجمي، عميد ضمان الجودة والفعالية المؤسسية والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، أهمية التنوع في المحتوى العلمي، واستخدام عدد كبير من الوسائط في شرح وتقديم المادة العلمية، والمدى الزمني الممتد الذي يتيح للطالب الاطلاع على المحاضرة، في أي وقت وإعادتها مرات عدة، والتواصل المباشر من خلال اللقاءات التفاعلية.



صلاحيات الهيئات



قال الدكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة بالجامعة، إن الجامعة منحت أعضاء هيئة التدريس صلاحيات بتغيير أوقات المحاضرات، بما يتلاءم مع الطلبة، والأساتذة، وكذلك المحاضرات العلمية المسجلة صوتاً وصورة في استوديوهات الجامعة، التي تم وضعها حالياً على «منظومة إدارة المساقات» وتتم مشاهدتها يومياً من قبل الطلبة.