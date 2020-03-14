شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ مشيداً بدور المملكة في مواجهة كورونا: سبقنا الكثير من الدول المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الإشادة بدور القيادة السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالخطوات والاحتياطات التي اتخذتها المملكة في مواجهة تفشي الفيروس منذ اللحظات الأولي من انتشاره.

ونشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، تغريدة قائلاً "فخور ببلدي وقيادتها وإجراءاتهم الحكيمة التي سبقت الكثير من الدول المتقدمة، أيام صعبة لكن بتكاتفنا جميعاً سنصل لبر الأمان ان شاء الله، حفظ الله المملكة حكومة وشعب ومقيمين ... والعالم اجمعين ... آمين".



تركى آل الشيخ

وعلى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ، ليرتفع عدد الإصابات بها إلى 86 حالة، وأوضحت الوزارة خلال بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية " واس" ، أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها فى منشأة صحية فى مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو فى العزل بمنشأة صحية فى القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين فى الحجر الصحى فى المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

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وأضافت أن من بين الحالات الـ24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون فى الحجر الصحى فى مكة المكرمة، كانوا من مخالطى حالة أعلن عنها سابقاً.

وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالى للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن فى العزل الصحي، حيث يجرى تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقد أهابت الوزارة بكل من كان فى دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937" ، داعية إلى ضرورة التواصل معها فى حال رغبة أى شخص فى الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

كانت السفارة السعودية بفيينا، قد طالبت فى وقت سابق رعاياها المتواجدين فى سوليفينا والنمسا وسلوفاكيا سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة إلى البلاد خلال فترة السماح، علماً بأن آخر رحلة ستغادر مدينة فيينا ستكون بعد غد الأحد.

وأكدت السفارة على جميع رعاياها المتواجدين فى تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية (فنار) mofa.gov.sa للتواصل معهم فى الحالات الطارئة، وذلك حرصاً من السفارة على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد.