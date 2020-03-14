موريتانيا..الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إن "الحالة التي تم تسجيلها هي لأجني قدم إلى البلاد من أوروبا في التاسع من مارس/آذار الجاري"، دون الإشارة إلى جنسيته أو هويته.

وبحسب البيان فإن الشخص الذي أعلنت إصابته كان قد عزل نفسه في اليوم الثاني لقدومه لموريتانيا بعد أن علم أن صديقا كان مقيما معه في أوروبا أصيب بالفيروس.

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وأضاف البيان:"صباح اليوم(الجمعة) تأكدت وزارة الصحة من عزل المعني وتم أخذ عينات تم فحصها، وتأكدت إيجابيتها مساء اليوم ذاته لتكون هذه أول إصابة في البلاد".

وشدد البيان على أن "كل الإجراءات اللازمة من حجز وبحث عن كل من جاوره لعزله تم اتخاذها".

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