كورونا.. 6 آلاف سجين عراقي يتواصلون هاتفيا مع ذويهم

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إمكانية تواصل 6 آلاف سجين بمحافظة ذي قار (جنوب)، مع عوائلهم عبر الهاتف بدلاً من المقابلات الشخصية، منعا تفشي فيروس "كورونا"، اعتبارا من السبت.

وفي حديث للأناضول، قال علي البياتي، عضو المفوضية التي تعتبر مؤسسة رسمية، الجمعة، إن "سجن الناصرية المركزي في ذي قار، سيبدأ السبت تطبيق الاتصال الهاتفي للسجناء مع ذويهم، بدلا من المقابلات الشخصية، في مسعى لمنع تفشي كورونا".

وأوضح البياتي، أن "السجن يضم 6 آلاف سجين (بعضهم محكوم بالإعدام بتهم الإرهاب)، سيبدأ السبت، توفير أجهزة الاتصال لنحو ألف سجين يوميا، ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم، ومنع المقابلات الشخصية".

وأضاف أن "الخطوة هي الأولى من نوعها، وسنعمل مع إدارات السجون كي يتم تعميمها".

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الصحية في إقليم كردستان شمالي العراق تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا الجديد".

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 92، بينها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

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